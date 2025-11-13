MotoGP / GP de C. Valenciana
Jorge Martín: "Ha sido un año de mierda, pero me servirá para ser mejor"
El vigente campeón de MotoGP vuelve en Valencia tras su última lesión y reconoce que ha aprendido más esta temporada que la del título mundial
La temporada en la que Jorge Martín tenía que defender su título mundial de MotoGP se ha convertido en "un año de mierda", pero no quería cerrarlo el madrileño lejos de la pista. Quería estar en Valencia, encima de la moto, y lo va a hacer después de obtener este jueves el ok de los doctores. "No me quería quedar en casa a esperar a febrero y recuperarme. Obviamente he llegado lo mejor que he podido. He trabajado mucho para poder estar aquí este fin de semana, pero bueno, sin expectativas. Mi objetivo es empezar a trabajar para el 2026, para mí es un test, no pienso en resultados, pienso en que es un test y contento, convencido y agradecido de poder estar aquí y poder haber vuelto", decía el madrileño ya en la sala de prensa del circuito de Valencia, poco después de que le confirmaran la doble "long lap" que tendrá que hacer el domingo por la caída de Japón. "Entiendo el castigo, al final hice un error. Está claro que no es lo mismo hacer un error yendo solo que cuando tienes todos los pilotos en la salida, así que es totalmente entendible. La cumpliré el domingo como me toca y ya está", asumía tranquilo.
"No he vuelto a subirme a una moto"
Desde su caída en la Sprint de Motegi a finales de septiembre solo ha tenido tiempo de estar en manos de los médicos y los fisios, no ha visto una moto ni de lejos. "No sé cómo está mi físico, no me he subido en una moto desde Japón. Hoy me he subido en el scooter en el paddock, es lo único que he cogido y creo que no es lo mismo", bromeaba.
Rendirse no fue una opción
"Podría haber parado y esperado a febrero, haberme recuperado al 100% y ya empezar otra vez de cero. Pero bueno, si algo he aprendido es que amo este deporte más de lo que me hubiese imaginado, porque después de un año así, podría no haber venido aquí. Si me he dado cuenta de algo es que quiero correr muchos más años en moto, porque tener esta fuerza de sacar otra vez la situación adelante y tener esa profesionalidad de, hasta el último día, que será el martes, seguir pesándome la comida, seguir entrenando cada día dos sesiones, etc. Todo lo que he estado haciendo hasta hoy ha sido para correr en Valencia y ser profesional y me he dado cuenta de que tengo mucho dentro que aún quiero sacar durante muchos años", explicaba el de Aprilia, convencido de que ha aprendido más de este año malo, que del pasado, cuando ganó el título de MotoGP. "Ha sido un año muy importante de aprendizajes. Ni los momentos buenos son tan buenos ni los malos tan malos. Al final hay que ser un pelín más neutral. Saber que un año que ha sido un bache no va a definir lo que será luego toda mi carrera. Tenemos un gran ejemplo con Marc. Obviamente no me comparo con nadie, pero él lo ha pasado seguramente igual o peor de lo que he pasado yo y luego ha conseguido resurgir. Así que ese también es mi objetivo, volver a luchar por campeonatos del mundo. Y eso pasa estar aquí hoy, este fin de semana, y empezar a construir para 2026".
No fue solo una clavícula rota
"Si hubiese sido solo una clavícula hubiese estado de vuelta en Australia, pero ha sido una lesión mucho más grave de lo que parecía en un inicio. Al final han solo pasado seis semanas, me han quitado los puntos hace nada, lo que pasa es que quizá ha sido en el peor momento de la temporada en cuanto a carreras, pero la lesión era mucho más grave en cuanto a ligamentos y músculos, también rotos. Ya el estar aquí es un milagro".
"Yo tengo que hacer mi Aprilia"
Jorge ha estado más pendiente de su recuperación que de cómo seguía el Mundial. "No he visto todas las carreras. Y si las veía, a veces era en diferido, cuando podía, porque no me pegaba el madrugón de las dos o tres de la mañana. Priorizaba mucho más mi descanso y recuperarme que ver la carrera. Pero bueno, interesante, ¿no? Está claro que Marco (Bezzecchi) y Aprilia se han sincronizado a la perfección y están yendo a un nivel altísimo que no tiene nada que ver conmigo. Mi historia es otra y yo tengo que crear o hacer una Aprilia que me vaya bien a mí. Y eso es lo que estaba trabajando hasta Japón y lo que trabajaré a partir de ahora.
Sufrimiento para ser mejor
Jorge Martín tiene claro que se aprende más en un año así, que en uno de gloria, y espera que todas estas lesiones le sirvan para ser mejor en el futuro. "Creo que del año pasado me llevo muy pocos aprendizajes, muy pocos. Ahora, viéndolo desde mi perspectiva actual, de este año me llevo muchos más. Así que al final es un año de crecimiento, de evolucionar. Y si de algo estoy seguro, es que voy a ser mejor. Voy a entrenar mejor, voy a comer mejor, voy a competir mejor. Y esto me lo ha dado este año, no el año pasado".
Ser mejor no significa ser distinto, y por eso está convencido de que no debe perder las virtudes que le llevaron a sus dos títulos mundiales. "Tampoco quiero perder mi esencia, porque es lo que me ha llevado hasta aquí. Tampoco ahora voy a cambiar mi forma de ser ni dentro ni fuera de la pista por lo que me ha pasado. Obviamente soy inteligente y voy a aprender de mis errores, eso está claro. Pero esa chispa no la puedo perder porque dejaría de ser yo y dejaría de ganar carreras y de hacer poles. Ahora el objetivo es recuperarme al 100%. No voy a tomar ningún riesgo este fin de semana que me aleje de recuperarme, porque esta es mi prioridad. Y espero que esa explosividad vuelva y trabajaré mucho para poder tenerla el año que viene".
Sobre el trabajo mental estos meses, lo relativiza bastante el madrileño: "Tampoco es nada de otro mundo. Somos pilotos. Yo estoy aquí para correr y cuando me caigo me levanto y me preparo para lo siguiente. Tampoco voy a hacer un mundo. En ningún momento me he planteado el no recuperarme. Así que cada día es ir viendo cómo estás, qué ha mejorado, qué no, y seguir avanzando. Mentalmente me siento más fuerte que nunca y tengo ganas de volver a ir en moto, que es lo más importante".
✕
Accede a tu cuenta para comentar