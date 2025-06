MotoGP: Jorge Martín pasa al ataque en su guerra con Aprilia

Nuevo episodio en la guerra abierta entre Jorge Martín y Aprilia. La cosa llevaba unas semanas bastante tranquila, pero Albert Valera, el manager del piloto madrileño, ha vuelto a disparar públicamente al ver que no había avances en un asunto que quieren resolver cuanto antes. "Lo que podemos decir es que Jorge Martín está libre de contrato para 2026. Para nosotros está bastante claro: ha ejecutado una cláusula que tenía en el contrato y simplemente estamos siguiendo lo que está firmado. Está completamente libre, disponible, y ya veremos qué ocurre en el futuro. Tenía una cláusula en el contrato, tenía derecho a ejercerla, y así lo hizo", decía el agente de Martín en declaraciones a los medios oficiales de MotoGP.

Quería Valera agitar un poco el árbol, al ver que la marca italiana no había vuelto a mover ficha desde los últimos comunicados entre ambas partes, donde quedaba claro que las posiciones estaban muy alejadas y cada uno entendía de manera diferente la redacción del contrato.

Para el equipo de Jorge la cosa es clara: la cláusula liberatoria que pusieron como condición para firmar es perfectamente ejecutable tras lo sucedido en este comienzo de temporada, y lo que han hecho ha sido ponerla encima de la mesa. Para ellos, el vigente campeón del mundo va a terminar el curso 2025 con Aprilia, para después quedar libre y firmar por otro equipo, con Honda claramente en la "pole" como destino.

No tienen ninguna duda de que el madrileño ha probado suficiente la moto y ha sentido que no es lo suficientemente competitiva para llegar a los objetivos que él se marca. Jorge pidió que se alargara el tiempo de prueba, que terminaba ahora, al haber estado lesionado, y después, dentro de unos meses, decir si seguía o se marchaba. Desde la marca transalpina dijeron que no, que no había más prueba y que contaban con él para los dos años de contrato firmados.

Ahora Valera vuelve a la carga, al ver que desde Aprilia no hay más respuesta, porque lo que quiere es que lo antes posible sea oficial que sus caminos se separan.

Aprilia no se mueve

"Queridos medios, nuestra posición no ha cambiado desde el comunicado de prensa publicado el jueves 22 de mayo. Los representantes de Aprilia Racing no harán más comentarios al respecto", decía la fábrica italiana al conocer las declaraciones de Valera, sin moverse un milímetro de su posición, y es la de que Jorge tiene que seguir con ellos.

El miedo es que si la cosa va a los tribunales, el vigente número uno no pueda correr en 2026, algo que desde su agencia de management no temen, porque aseguran que pase lo que pase, su piloto está libre para firmar y reconocen también que Honda es la gran opción.