Marc falla, Pecco Bagnaia gana y Álex Márquez es el nuevo líder de MotoGP

Uno de los jardines preferidos de Marc Márquez le dio la espalda en la novena vuelta de la carrera larga del Gran Premio de las Américas. Allí ha sido muy feliz, ganando las seis primeras veces que corrió en Austin, el lugar en el que se convirtió en el piloto más joven en conseguir una victoria en MotoGP. En la séptima visita se fue al suelo cuando iba primero muy destacado, lo mismo que le sucedió este domingo, cuando iba camino de completar otro fin de semana perfecto, el tercero consecutivo, cuando parecía que tenía encarrilado el seis de seis triunfos en lo que va de temporada 2025.

Ya había avisado él mismo que lo que estaba sucediendo no era normal, y que no iba a poder ganarlo todo. Y tenía razón, porque cuando ya sumaba dos segundos de ventaja sobre Pecco Bagnaia y la pista se estaba secando después de un comienzo caótico y que tuvo que aplazarse unos minutos, se fue al suelo, un arrastrón sin consecuencias para él, pero sí para su Ducati, que se quedó sin la cúpula y perdió la estribera derecha.

Un error por el que pidió perdón en cuanto pudo. «Lógicamente he perdido, he cometido un error y tengo que pedir disculpas. Pero ya lo dije, una milésima de segundo en la que bajas la concentración hace que pasen estas cosas. Me he caído, ayer no era Superman ni ahora soy un desastre», explicaba el «93» en Dazn después del primer revés vestido del rojo oficial de Ducati. Intentó Marc seguir en pista, dio unas cuentas vueltas sin poder apoyar el pie derecho, en busca quizá de rascar algún puntito, pero no tenía mucho sentido seguir y se fue al box. «No tenía estribera, rodaba lento, estaba el diecinueve, no tenía posibilidad de remontar y sacar algún punto y he decidido abandonar», contaba triste, pero convencido de que este es el camino. «He cometido el error de cortar demasiado un piano, antes me tocaba escuchar elogios ahora tocarán críticas y en Qatar será otra carrera. No hay que hacer un drama, he cometido un error, pero hay que seguir con la misma dinámica», sentenciaba ya esperando la cuarta cita de la temporada, dentro de dos semanas en Lusail.

Su racha se terminaba después de un repóquer de triunfos, dos en domingo y tres en sábado, además de tres «poles», y revivía Pecco Bagnaia, que estaba consumiéndose pensando cómo ser competitivo y poder luchar en pista contra su nuevo compañero. Estaba esperando el italiano que llegase Qatar, el primer circuito favorable a sus características, pero antes de lo esperado se quitó el peso de encima que llevaba desde que todo arrancó en Tailandia. Marc lo ganaba todo y él no encontraba el camino, así que cuando cruzó la meta primero gritó como un loco y casi pierde la voz para las entrevistas de después.

Ante los micrófonos reconoció que le habían dolido las opiniones de algunos expilotos, que seguramente daban todo el crédito a Márquez y poco a él. «Esta victoria va dedicada para ellos», decía con una gran sonrisa y el sombrero de cowboy sobre la cabeza. Pecco esta vez sí pudo con Álex Márquez, le quitó muy pronto la segunda plaza y se fue hacia adelante, aunque parecía que acercarse al «93» era casi imposible. Seguramente él era consciente, aunque trató de meterle presión y el cielo se le abrió cuando la otra Ducati oficial se quedó fuera de carrera.

Él se fue hacia la victoria sin errores y Álex Márquez no falló y volvió a hacer un segundo puesto muy sufrido, pero que le da el liderato del Mundial de MotoGP por primera vez en su vida. «Suena fuerte, estoy muy feliz y quiero disfrutarlo», reconocía.