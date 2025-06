Marc Márquez sobre Pecco Bagnaia: ¿Cómo ha quedado? ¿El 12º? Le habrá pasado algo"

Mientras Marc Márquez hacía pleno este sábado en Alcañiz, con "pole position" de récord y victoria en la Sprint, Pecco Bagnaia sufría y se quedaba otra vez sin puntos, con un decimosegundo puesto que no está a la altura de su talento como piloto. Su realidad ahora mismo es que no entiende a la Ducati, no tiene confianza en el tren delantero y se le cierra todo el tiempo cuando trata de forzar un poco.

Reconoce que su pilotaje siempre se ha basado en usar el neumático delantero y exprimirlo, algo que ahora no consigue de ninguna de las maneras.

A Marc le preguntaron por Pecco y en ese momento no sabía ni cómo había quedado su compañero de equipo.

“¿Cómo ha quedado? Le habrá pasado algo. Evidentemente, para el equipo Ducati y para el box Ducati, si los dos pilotos están delante y van rápidos, pues más información y más opción a probar cosas nuevas. Ahora, de momento, y por lo que tengo entendido, estamos yendo los dos con una moto idéntica, igual, pero hay cositas a probar. Esperemos que mañana coja otra vez el ritmo para que el lunes en el test podamos probar cosas y, como pasó en pretemporada, que estaba yendo muy rápido, coja otra vez esas sensaciones y podamos tener comentarios muy similares. Entonces, la dirección era la misma y esto facilita el trabajo a los ingenieros”, decía Márquez hablando más en clave de equipo que de lucha entre ellos por el Mundial, algo impensable ahora mismo.

El italiano nunca ha tenido Motorland entre sus circuitos preferidos, y ya el año pasado sufrió muchísimo con la falta de agarre del trazado aragonés. Este domingo vuelve a salir cuarto en parrilla y tiene la esperanza de que usando el neumático medio trasero, tenga mejores sensaciones con el delantero.

Después, le vienen dos circuitos mucho más favorables: Mugello y Assen, donde necesita un golpe de efecto sí o sí.