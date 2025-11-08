Álex Márquez manda en el Sprint del Gran Premio de Portugal

Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) logró la victoria en el Sprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP que se disputó en el circuito de Portimao, en donde las "poles" de sus categorías fueron para el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el australiano Joel Kelso (KTM).

Alex Márquez sumó así su segunda victoria al Sprint de la temporada tras la de Silverstone (Inglaterra), al saber esperar su oportunidad para doblegar al líder inicial de una carrera programada a 12 vueltas, el español Pedro Acosta (KTM RC 16), que se tuvo que conformar con la segunda posición, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Bezzecchi, autor de la "pole" por delante del propio Pedro Acosta y del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), fue el líder inicial de la carrera, pero pronto se vio superado por un Acosta que parecía en condiciones de lograr su primera victoria en MotoGP, con un Alex Márquez que se lo tomó con calma para no cometer errores en las primeras vueltas, con los neumáticos todavía muy fríos.

Acosta intentó aguantar los ataques de Álex Márquez, quien le superó a final de recta por velocidad en la quinta vuelta, pero el de KTM intentó recuperar el primer puesto y lo consiguió en la quinta curva del trazado, mientras que Bezzecchi, que se coló en la curva de final de recta, consiguió volver a ponerse al rebufo de las motos de sus rivales.

Acosta aguantó todos los ataques de Márquez, que literalmente rodó pegado a él buscando su oportunidad para superarlo, lo que volvió a hacer en la recta de meta a cinco vueltas del final -vuelta siete-, pero una vez más el de KTM se la devolvía en la curva cinco.

Una vuelta más tarde se repetía la historia con los mismos protagonistas, pero en esta ocasión Álex Márquez le cerró la puerta en la curva cinco a Pedro Acosta para liderar por primera vez una vuelta completa, con Bezzecchi como espectador de excepción, pero perdiendo ya algo de terreno respecto al dúo de españoles.

Aunque Acosta se logró pegar a Márquez en la última vuelta, el subcampeón del mundo no le dejó ningún hueco a su rival camino de la victoria, con Bezzecchi tercero, Fabio Quartararo en la cuarta posición y Fabio Di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), quinto.