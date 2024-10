MotoGP: La tremenda rajada de Maverick Viñales contra Bezzecchi: "la próxima vez, voy a ir a muerte"

Maverick Viñales salía tercero en la Sprint de Australia y tenía buenas sensaciones. A falta de dos vueltas para el final adelantó con mucha autoridad a Marco Bezzechi para colocarse cuarto, pero el italiano se precipitó con el contragolpe. Quiso devolverle la pasada inmediatamente y creó una situación de muchísimo peligro. Se pasó de frenada, más bien frenó tardísimo, y cuando quiso parar la moto lo que sucedió es que chocó por detrás contra la Aprilia de Maverick y se lo llevó por delante a casi 300 kilómetros por hora. Los dos rodaron por la escapatoria dándose un fuerte golpe del que los dos salieron sin lesiones importantes, aunque más magullado el del VR46. "Yo ni lo he vivido, he sentido el impacto y he salido volando de la moto", decía Viñales en DAZN antes de ser muy claro y muy duro con Bezzechi, al que criticó abiertamente y para el que pidió una contundente sanción.

"Hasta le he dejado bastante espacio, podía haberle cruzado la línea, pero he pensado que si te pones delante puede ser que el rebufo te chupe, pero es que le había dejado al menos un metro y medio y yo me he ido hacia dentro y he visto que él me ha intentado volver a pasar, yo creo que él no hacía ni la curva", explicaba sobre la acción en la que el italiano iba pasadísimo y fue el culpable claramente del incidente.

"Ya he ido a los 'stewards', les he explicado la situación, creo que la han entendido muy bien y espero que sea una penalización fuerte para él. Si no, yo no tengo miedo, a mí me da igual, yo ya he probado todas las sensaciones, voy a ir a muerte, como no hagan nada, abren la veda, yo voy a ir a muerte, estoy harto de que me entren. O ponen reglas o todo el mundo va a ir a cuchillo", se quejaba Maverick todavía dolorido en el codo izquierdo por el accidente.

Bezzecchi fue primero examinado en el centro médico del circuito y después trasladado en helicóptero a un hospital para hacer pruebas más profundas y descartar que tuviera alguna lesión más grave. "Yo he hablado con él, me ha dicho que era el rebufo, ha quedado todo claro y ya está, él estaba bien, cuando le he visto estaba bien también. El feedback de los comisarios era positivo, han leído la acción como la he leído yo, me ha intentado pasar por dentro cuando le había pasado", continuaba Maverick.

"Si crees que vas más rápido que yo pásame en la siguiente curva y ya está, pero no sé, es que esto es increíble... ¿dónde va? a lo mejor pensaba que el circuito seguía en recta, o no ha visto el punto de frenada, es que no lo entiendo, pero son las carreras", terminaba muy enfadado Viñales.