Mourinho, la leyenda que nació en Sevilla

«Sabemos que es único. Nos ha dado mucho, pero el pasado no te hace ganar», dice Lorenzo Pellegrini, el capitán de la Roma, cuando le preguntan por su entrenador, José Mourinho. El portugués ha ganado todas las finales europeas que ha jugado. Un camino que nace precisamente en Sevilla, en el estadio de La Cartuja en 2003.

Era la final de la Liga Europa que enfrentaba al Oporto de «Mou» y al Celtic. Y Mourinho levantó allí su primer título europeo. Un año después ganó la Liga de Campeones contra el Mónaco y nació la leyenda.

Han pasado 20 años y Sevilla otra vez vuelve a cruzarse en su camino. Para marcar el final o un nuevo principio. «Mou» ha ascendido en Europa con la Roma a base de títulos y quiere seguir haciéndolo. El año pasado fue el primer ganador de la Conference League, lo que le dio derecho a jugar la Liga Europa, y este año quiere llegar a la Liga de Campeones por la misma vía. El trayecto también ha pasado por Sevilla. En la primera fase se cruzó con el Betis, que fue primero de grupo, lo que obligó a la Roma a jugar una eliminatoria más. «Merecemos jugar esta final, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Ha sido un camino largo, diferente al de nuestro rival que venía de la Champions», decía ayer el portugués.

Mou busca su sexto título continental, los mismos que tiene el Sevilla. Ha ganado dos veces la Liga Europa, otras dos la Liga de Campeones y el año pasado la Conference League.

«La historia no juega. Mi compañero [Mendilibar] piensa lo contrario, le tengo respeto. Él cree que la historia hace al Sevilla favorito, lo respeto. Estamos en la final porque nos lo merecíamos, ellos tienen una historia que nosotros no tenemos. Para ellos jugar la final es algo normal, para nosotros es un evento extraordinario», dice Mourinho, al que no le gusta el papel de víctima. La experiencia se pone de su lado si sólo se mira a los banquillos. Sus 225 partidos internacionales quedan muy lejos de los seis que ha dirigido Mendilibar, los del Sevilla esta temporada en la Liga Europa.

El portugués ha conseguido reactivar el sentimiento de orgullo de los aficionados de la Roma por el club. El año pasado le dio su primer título europeo y siempre aprovecha para manifestar su fuerte vinculación al club capitalino. «Con la Roma estaré conectado para siempre, igual que con todos mis equipos anteriores excepto el Tottenham», aseguraba hace unos días. La conexión será aún más fuerte si consigue darle su segundo título europeo. De momento lleva dos finales en dos años.