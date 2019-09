"Pienso que he cumplido un ciclo y tendré que romper este matrimonio por lo menos por ahora. No sé si con el tiempo regresaré, si me quieren, pero tengo que marcharme ahora". Con estas palabras Nairo Quintana anunciaba que no continuará en el equipo Movistar la próxima temporada. Anuncia su despedida ahora que lleva el maillot rojo de líder de la Vuelta, dispuesto a darlo todo para ganar la carrera para él y para su equipo, y lo hace sin ningún reproche. Al contrario, sus palabras están cargadas de agradecimiento aunque reconoce que lo suyo con el equipo de Eusebio Unzúe no siempre ha sido un matrimonio feliz. "Ha habido de todo", dice.

Pero Nairo admite que es en Movistar donde ha vivido los mejores años de su carrera. "Es donde he pasado los momentos más felices de mi vida y muy agradecido con todos los que han hecho parte de este equipo en el tiempo en que he estado, corredores, ex corredores, masajistas, ex masajistas, médicos, todo el grupo de auxiliares y las personas que trabajan en las oficinas, con todos muy agradecido", explica.

Era la respuesta a la última pregunta de la conferencia de prensa de Movistar en el día de descanso. No hubo tiempo para más, pero era un secreto a voces su fichaje por el Arkea Samsic francés, que anunció su fichaje horas después. "Bienvenido, Nairo", anunciaba la cuenta de Twitter del equipo francés.

"Es muy importante volver a estar con Dayer [su hermano], Winner Anacona y Diego Rosa. En nuestra cultura, nuestros seres queridos nos ayudan a sacar adelante grandes cosas y queremos brillar para nuestro país. Lo daremos todo en Bretaña : piernas y corazón", era la respuesta de Nairo.