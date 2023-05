La nueva polémica en Alpine que deja en mal lugar a los críticos de Fernando Alonso

Alpine está en una de sus peores etapas. Su objetivo a principio de año era ambicioso e incluso hablaban de una mejora de dos segundos por vuelta respecto a la pasada temporada. "Empezamos la temporada por detrás de los objetivos de desarrollo. Hay que asumirlos, no repetirlos y aprender de ellos. Está bien cometer errores, pero no está bien cometerlos dos veces porque significa que no has aprendido. Este año hay muchas excusas que ya no valen. Alpine tiene que frenar su retroceso para volver a dar pasos al frente. Y, eso, pasa por encontrar a las personas adecuadas. Necesito abordar esto", asegura Laurent Rossi, director de la escudería.

Laurent Rossi apostó por Otmar Szafnauer en una reestructuración con mucho dinero detrás. "El equipo ha conseguido ser cuarto. Tienen los medios para ser cuartos, más que otros. Quiero que sean cuartos. Si no lo hacen, será un fracaso”, insiste Laurent, consciente de las capacidades del equipo y acusando a los más altos cargos de no esforzarse lo suficiente para seguir avanzando: “Estamos funcionando a un nivel más bajo, lo que me molesta, pero tenemos los mismos altibajos. "La gente tiene que darse cuenta de que no estamos donde deberíamos”, añade, persistiendo en la idea de “arreglar la mentalidad del equipo cuanto antes. Eso es algo que aumenta con los buenos resultados y se erosiona con los malos", concluye.

"Lance es un piloto que piensa como un compañero de equipo, como ya vimos en Bakú. El año pasado, me pasó todo lo contrario. Yo era, siempre, el primer objetivo de mi compañero y eso obviamente, es algo que no beneficia en absoluto al equipo", dijo Fernando Alonso en Sky en unas declaraciones que dejan en mal lugar a su anterior escudería.