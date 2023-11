El nuevo rol de Kyrgios en el mundo del tenis

Kyrgios únicamente ha jugado un partido esta temporada debido a su lesión. El australiano quiere egresar al circuito en 2024, aunque en una semana estrenará un nuevo rol como comentarista y analista de las ATP Finals 2023 para Tennis Channel. Esta es su primera aparición televisiva. El entrenador Wally Masur fue la única persona que habló sobre el australiano hace unos días. "Federer se ha retirado, Nadal está un poco en descenso y Murray está jugando con una cadera, por lo que los cuatro grandes han sido prácticamente desmantelados, aunque Djokovic obviamente todavía está allí, por lo que hay oportunidades para que Kyrgios regrese y gane grandes eventos", dijo.

Más Noticias La dramática situación de Kyrgios: no tiene ni un solo punto ATP en su casillero

Por su parte, el propio Kyrgios reconoció que está haciendo lo imposible por volver cuanto antes. "Estoy intentando volver a competir lo antes posibles porque echo de menos el tenis. Sobre todo, estando tan cerca de ganar Wimbledon el año pasado, siento que estoy ahí y tengo posibilidades de hacer algo importante. Siento que mis atletas son Allen Iverson o Dennis Rodman, tipos así, que lo hicieron a su manera. Que me comparen con Dennis Rodman me gusta. Cuando pienso por primera vez en Rodman, pienso en alguien que se siente completamente cómodo consigo mismo, que jugó el juego que quería y realmente no le importaba lo que pensaran los demás", afirmó.

Durante el último mes, Kyrgios desapareció de la clasificación de la ATP al quedarse sin puntos por el prolongado tiempo de inactividad propicia que afronte esta situación. Tras llegar a la final en Wimbledon en 2022, Kyrgios jamás se recuperó de una rodilla que le está dando más problemas de lo que ya esperaba.