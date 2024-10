Oficial: Thomas Tuchel es el nuevo entrenador de Inglaterra

Entre varias críticas de la prensa local se ha oficializado el nombramiento de Thomas Tuchel como nuevo seleccionador de Inglaterra. El otro estratega que se debatía para el cargo era Pep Guardiola, sin embargo, el español se negó a asumirlo por ahora debido a su vínculo con el Manchester City que finaliza hasta el verano de 2025 y que, por ahora, lo mantiene centrado en ese proyecto.

El último entrenador oficial de los británicos fue Gareth Southgate, quien después de perder la final de la Eurocopa 2024 frente a España renunció al cargo. Luego, le siguió el interino Lee Carsley, quien ha estado al mando en las primeras cuatro jornadas de la UEFA Nations League y todavía estará en las de noviembre frente a Grecia de visita y a Irlanda en Wembley.

La llegada de Tuchel no ha gustado a la prensa local. Algunos medios de comunicación como el Daily Mail han mostrado su inconformidad: "Southgate no sería del agrado de todos, aunque dotó a nuestro equipo de una identidad y una razón para creer. Iba a los torneos con esperanza, llevó el orgullo de los Three Lions, era uno de nosotros. Ahora tenemos a Tuchel, un alemán con una cuestionable carrera y la FA corriendo como pollos sin cabeza".

"¿Nadie ha aprendido de la actitud de Goran Eriksson o de Fabio Capello? ¿Y qué dice eso del sistema de entrenadores en Inglaterra? Íbamos a hacer una excepción con Guardiola, aunque ahora tenemos un entrenador que no nos debe nada y que pasará por cada partido con un gran cheque y sin conexión con nuestros aficionados. Es un día oscuro para el fútbol inglés", concluyeron.

Aún no se confirma el partido en el que hará su debut oficial el entrenador alemán, sin embargo, tomará el mando del banquillo de Inglaterra desde el 1 de enero de 2025 y hasta 2026, después del Mundial. Su continuidad estará atada a los resultados.

Trayectoria de Tuchel

Esta será su primera experiencia como internacional. Pese a eso, ha dirigido equipos de renombre en Europa. Su debut como entrenador lo hizo en el Mainz 05, luego pasó por el Borussia Dortmund, PSG, Chelsea y Bayern Munich, de donde aunque tenía contrato hasta 2025, salió en junio de este año al no cumplir con las expectativas del conjunto bávaro.

Pese a conseguir algunos trofeos en competiciones domésticas con los clubes a los que dirigió, sus galardones más importantes llegaron con el Chelsea en 2021, cuando se consagró con la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes. Galardones que para la Football Association (FA) fueron suficientes a la hora de considerarlo apto para el cargo.

Soccer England Tuchel ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Tuchel asumirá un importante proyecto con jugadores de talla mundial, por lo que cuenta con todas las herramientas para realizar una formidable labor. Esta gran apuesta, tendrá los reflectores encima y buscará alcanzar lo que ninguno de los entrenadores ha logrado en los últimos tiempos: acabar con la sequía de títulos (58 años hasta este momento).