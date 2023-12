Las palabras de Carlos Sainz sobre la situación política en España que no van a gustar a muchos

Carlos Sainz es uno de los mitos del deporte español, un piloto que abrió a España el mundo de los rallys y que sigue siendo uno de las caras más visibles de la sociedad española, porque nunca ha dejado de competir. Fue el protagonista, junto a Carlos Moya, de uno de los episodios más recordados, aquel en el que el coche se paró a 500 metros de la meta. “Fue un momento muy duro.

Pero también me enseñó que nunca hay que rendirse".Sainz fue el invitado de esta semana en el programa de televisión Plano general en Televisión española. Fue un repaso a su vida y a su carrera deportiva, pero en el programa también se vio a un Carlos Sainz dispuesto a hablar con más claridad que otras veces de asuntos muy polémicos en la España actual.

Si algo ha marcado la vida de Carlos Sainz es su pasión por la velocidad, por los coches por correr, nunca ha dejado de hacerlo porque no puede parar. "La velocidad es mi vida", le aseguró al periodista Jenaro Castro. "Pero no es una droga. Es una pasión sana que me hace disfrutar de lo que hago", continuó el piloto español, que vuelve a preparar el Dakar.“Soy un tío normal", dijo Carlos Sainz en la entrevista: "Mi presente es entrenar y mi futuro es ganar", dijo. "El rally es mi vida y quiero seguir compitiendo al máximo nivel el mayor tiempo posible".

El problema es que esa pasion por la velocidad la ha heredado su hijo, que compite en la F1, con Ferrari, el equipo más mítico de la competición. No es omismo competir tú, que ver a tu hijo a una velocidad de vértido. "Es muy duro ver a tu hijo arriesgar su vida en cada carrera. Pero también es una gran satisfacción verlo triunfar".

Sainz mostró su preocupación cuando le preguntaron por su visión de España. "Es preocupante”, dijo. “sinceramente me hubiese gustado verlo de otra manera, con más tranquilidad,no dependiendo de factores o minorías. Los dos grandes partidos deberían sentarse, como han hecho en otros países y consensuar mucho más de lo que lo hacen”.

También condenó la guerra Israel-Gaza. "Es una tragedia que debe terminar cuanto antes", dijo. "Espero que la comunidad internacional pueda encontrar una solución pacífica".