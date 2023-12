Así es la futbolista del Barça a la que besó Rubiales y que tuvo que tragarse sus palabras tras menospreciar a España

El pasado miércoles, la FIFA confirmaba su sentencia de tres años de inhabilitación y explicaba que los motivos de su sentencia podrían resumirse en tres: beso a Jenni, levantamiento a Athenea y tocamiento de genitales en el palco. Un durísimo informe en el que se tacha la actitud del expresidente de RFEF de "agresiva, impropia y misógina".

Pero hay más. La presidenta de la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés), Debbie Hewitt, ha acusado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de conducta "inapropiada" con las jugadoras inglesas en la ceremonia de entrega de trofeos del pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda. En el informe publicado por la FIFA, Hewitt, que estuvo al lado de Rubiales en la entrega de medallas, aseguró que el tono de voz del español fue "desagradable e innecesariamente agresivo" con los trabajadores de la FIFA, antes de acusarle de conducta impropia con las jugadoras de Inglaterra. Según Hewitt, Rubiales "acarició" la cara de Laura Coombs y "aparentemente besó de forma forzada" a Lucy Bronze en la cara.

La protagonista del otro pico forzado

El pasado mes de agosto el beso de Rubiales a Jenni Hermoso empañaba el logro histórico de una selección que acababa de proclamarse campeona del mundo. Pero los reproches hacia el ex presidente de la RFEF no se quedan ahí y ahora la FIFA ha sacado a la luz un misiva enviada por la federación inglesa. “Rubiales ‘ahuecó y acarició’ el rostro de la jugadora inglesa Laura Coombs, lo que la presidenta de la Federación vio como extraño, y luego aparentemente besó con fuerza a la jugadora inglesa Lucy Bronze en su cara”, recoge el documento. La primera de las mencionadas juega en el Manchester City pero la segunda es una gran conocida en el fútbol español y compañera de muchas de las futbolistas de la selección española. ¿Quién es Lucy Bronze?

Lucy Bronze nació el 28 de octubre de 1991 en el Reino Unido y juega como defensa para la selección absoluta de su país y para el FC Barcelona. La pasión por este deporte la heredó de su padre, oriundo de Portugal, quien la acercó al deporte y le mostró las primeras imágenes.

Bronze representó a Inglaterra en todos los niveles juveniles antes de debutar con la absoluta en la Eurocopa 2013. Jugó en la Copa del Mundo de 2015, ayudando a Inglaterra a obtener el tercer lugar, y en la Copa del Mundo de 2019 en la que terminaron cuartos. Ha ganado el premio PFA como Jugadora del Año dos veces: en 2014 y en 2017. En 2018, fue nombrada Futbolista del Año de la BBC. En 2019, se convirtió en la primera futbolista inglesa en ganar el Premio a la "jugadora del año" por la UEFA imponiéndose a sus compañeras de equipo y finalistas en el premio, Ada Hegerberg y Amandine Henry. En 2022 fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico.

Dio sus primeros pasos en el Sunderland y después enlazaría contratos en Everton, Liverpool, Manchester City y Olympique de Lyon. El 18 de junio de 2022 se anuncia que ficha por el FC Barcelona firmando un contrato de dos años hasta 2024. Allí comparte vestuario con los pesos pesados de La Roja: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Cata Coll, Irene Paredes, Salma Paralluelo o Mariona Caldentey.

Ahora vuelve a ser protagonista por un asunto que nada tiene que ver con sus cualidades sobre el césped: el beso forzado de Rubiales.

Pero esta no es la primero vez que Bronze se convierte en protagonista o sus palabras se vuelven virales en redes sociales como ya ocurrió en la previa de la final del Mundial y tras la victoria de España.

El sueño de España se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. La absoluta se colgaba su estrella en el pecho tras una sufrida victoria ante las todopoderosas "leonas".

Sin embargo, a pesar de la brillante trayectoria de "la Roja" en este Mundial y de que las encuestas ya nos daban como favoritas, desde Inglaterra presumían de la experiencia y fortaleza de "Las Leonas" y ponían en duda el potencial de España para traerse la copa. Entre ellas una conocida de nuestro fútbol que no dudó en menospreciar las posibilidades de La Roja.

"Ellas sí que saben"

Y es que nuestro rival en esa final contaba con dos destacadas jugadoras del fútbol club Barcelona: Keira Walsh y Lucy Bronze. Y es esta última, fue la encargada de lanzar un dardo a España bajando el suflé de aquellos que las veían campeonas. Bronze afimó que Iglaterra era favorita para ganar el Mundial, debido a que sus futbolistas tenían una "experiencia" en partidos decisivos que la selección española "no tiene".

"Nos enfrentamos a un equipo que personalmente conozco muy bien", aseguró Bronze. "Sabemos cómo ganar finales y ellas no saben. Eso es algo que España no tiene y que tenemos nosotros. Esa es una experiencia que no solo tengo yo, sino que muchos de estas jugadoras de Inglaterra tienen...", sentenció.

Tras la final Lucy Bronze, considerada una de las mejores futbolistas de la última década, tuvo que tragarse sus palabras y la redes sociales se encargaron de recordárselo.