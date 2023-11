Verstappen le 'quita' el preparador físico a Carlos Sainz

Max Verstappen demostró que es el número uno del momento. El piloto contrató a un hombre clave que se encargó de la preparación física de Carlos Sainz. Y es que, Rupert Manwaring es una de las personas con más experiencia dentro de este sector en el panorama actual. El periodista Chris Medland, Manwaring ocupará el puesto que deja vacante en Red Bull Bradley Scanes. Hay que matizar que Scanes ha vivido situaciones tensas con Verstappen y decidió alejarse de la Fórmula 1. Ahora el piloto madrileño está obligado a buscarse un sustituto de cara la próxima temporada.

La temporada de Carlos Sainz pasará a la historia por ser el único piloto capaz de imponerse a los Red Bull en una carrera, aunque terminó séptimo en la general. También hay que decir que Carlos Sainz sufrió un accidente en el Gran Premio de Las Vegas y sufrió el castigo de la FIA al sustituir las piezas de un monoplaza destrozado por un problema ajeno a él y a su equipo. La mala suerte le acompañó.

"No ha sido un final de temporada bueno para mí, ya desde Las Vegas estas dos carreras no han salido como esperaba. La carrera hoy la hemos perdido en el primer stint con el neumático duro, no he hecho el progreso y no nos ha aguantado lo que esperábamos para ir a una parada. Hay muchas cosas positivas de 2023 que ahora mismo son difíciles de pensar porque han sido dos carreras muy duras, en las que nada ha salido como me hubiese gustado. Es difícil mirar ahora mismo lo positivo pero cuando me vaya a dormir y amanezca de mejor humor miraré las cosas positivas", añadía el piloto español", dijo Sainz.

Más allá de los rumores existentes de una posible rivalidad entre Sainz y Alonso, la realidad es que ambos están en un momento espectacular y de cara a la próxima temporada será un gran espectáculo volver a verles sobre la pista. Las remontadas de Alonso y el hito de Sainz ponen en pie a los amantes españoles de la Fórmula 1 que han disfrutado de un año excelente.