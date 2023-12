Lucia Etxebarria estalla contra el caso de una niña trans ¡de 7 años! que quiere jugar con niñas

Lola tiene siete años y es una niña trans. Ahora quiere jugar al baloncesto, pero no se le hace una ficha para poder participar en torneos porque aunque se ha cambiado el nombre, el cambio de sexo registral sólo puede darse a partir de los 12 años. “Nuestra hija Lola tiene 7 años, es una niña trans y le encanta jugar al baloncesto", contaba la madre de la niña en la petición que hizo en Change.org para recoger firmar. "Aunque en su DNI figura todavía el sexo masculino, Lola se identifica y vive como una niña desde que tenía 3 años", insiste y contaba que siempre ha jugado con niñas al baloncesto: "Desde entonces entrena con ellas y se relaciona con todas las niñas sin ningún problema. El club, las familias y sus compañeras nos han mostrado su apoyo. Pero ahora no puede jugar los partidos con sus compañeras porque no la dejan federarse en esa categoría. Dicen que tendría que hacerlo o con un equipo masculino o con uno mixto (si lo hubiera)."

La presión ha hecho que la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ ) esté pensándose hacer una excepción en este caso, según eldiario.es. La presión de la familia está empezando a surtir efecto. “Esta situación no solo es injusta para Lola sino también violatoria del espíritu inclusivo que debería prevalecer en el deporte juvenil. Además, va contra los principios establecidos por esa Ley 4/2023 que promueve los derechos e igualdad para las personas trans". Lola merece tener las mismas oportunidades que cualquier otra niña de su edad para jugar al baloncesto y formar parte del equipo femenino pre-mini. Por ello exigimos a la FCBQ y a la FEB que den marcha atrás en esta decisión discriminatoria e inaceptable”, continuaba la petición.

El indignado mensaje de Lucia Etxebarria X

Esta situación tan extraña, que una niña diga que es trans a los 3 años ha generado polémica. La escritora Lucía Etxebarria se ha indignado: “En medio mundo ya saben delpeligro de que personas con estructura corporal de varón jueguen en categorías (= lesiones para las jugadoras). Aquí nos la cuelan. Tenemos los peores resultados del informe PISA. Es fácil colar el pensamiento mágico en poblaciones ignorantes”, ha escrito.

No es la única: “Otro caso de menores donde ya a los 7 años adultos de su entorno han decidido que debe realizar una transición social. Como vemos ni cumplen edad legal mínima, y los menores están totalmente desprotegidos a sufrir problemáticas generadas por su entorno negligente. Es demencial”, asegura en las redes sociales Laura Redondo, doctora en psicología jurídica.