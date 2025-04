Pep Guardiola: "No es sólo el deporte, el mundo se está volviendo loco"

Pep Guardiola se sentó frente a los medios con ese gesto que mezcla preocupación, resignación y cierta ironía contenida. El partido contra el Crystal Palace será el primero de la Premier League en utilizar el fuera de juego semiautomático, y aunque el técnico del Manchester City no se muestra en contra, sus palabras revelan un trasfondo de escepticismo sobre el rumbo que está tomando el fútbol. “Creo que lo hacen porque así será más rápido, ¿no?”, soltó con un gesto ambiguo. “Mientras el fuera de juego sea fuera de juego, estará bien”, aseguró,

Pero más allá de la tecnología, lo que realmente inquieta a Guardiola es el entorno, lo que sucede fuera del campo, lo que se siente en el aire: “Está pasando en todas partes, el mundo se está volviendo loco. No solo en el deporte. Y nadie se salva”, reflexionó, visiblemente afectado por los insultos que recibieron Foden y Grealish tras el derbi. “No es culpa del United. Quizá pase a veces en nuestro club. No es cuestión de un club o del fútbol. Está pasando en todas partes. No creo que estemos en el buen camino”.

Clasificarse para la Champions

La Premier League contará con cinco plazas para la próxima Champions, pero ni eso le arranca una sonrisa. Al contrario, lo toma con cautela: “Es mejor que haya cinco a que sean cuatro, pero a la vez hay como siete u ocho aspirantes y no se decidirá hasta el último momento”. Y vuelve a lo que se ha convertido en un mantra esta temporada: las lesiones. “No creo que tengamos la plantilla. Tenemos tres centrales fuera, nuestro mejor delantero de baja hasta el último partido o así. No tenemos la plantilla”, repitió, casi como si tratara de convencerse a sí mismo.

Sobre el estado físico del equipo para el choque del sábado, fue tan claro como crudo: “Están lesionados. Es algo que viene pasando toda la temporada. Puedes verlo como un problema o como un reto. Es un desastre, pero podría ser peor”. Y pese a todo, su instinto competitivo sobrevive: “Tenemos la oportunidad de clasificarnos para la Champions, especialmente con los partidos que tenemos en casa, aunque algunos sean difíciles como el de mañana. El Palace siempre ha sido un rival complicado. Admiro a su entrenador, cómo juegan, su talento… pero a la vez soy optimista”.

Posibles fichajes

Guardiola también tuvo palabras para Adam Wharton, centrocampista emergente que le ha llamado la atención: “Es un centrocampista de contención excelente. Internacional. Su impacto ha sido muy bueno, de segunda a la Premier League. Es un muy buen jugador”. Y sobre O’Reilly, respondió con esa mezcla de táctica y lógica que lo caracteriza: “Si es un centrocampista de recorrido, que va de un área a la otra, entonces también tiene la capacidad de hacer ese recorrido en banda”.

Finalmente, sobre los fichajes que podrían llegar para reforzar al equipo y prevenir tantas lesiones, fue más realista que esperanzador: “No lo sé. El club está trabajando en ello, pero no tendremos 45 jugadores en nuestra plantilla. No es sostenible emocionalmente para el equipo”.