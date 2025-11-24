Piqué despide a su entrenador del Andorra

Ibai Gómez ha dejado de ser entrenador del FC Andorra. El club ha tomado la decisión tras una racha de ocho jornadas sin ganar, lo que ha generado una gran preocupación en la directiva. Fue una apuesta de Gerard Piqué para liderar el proyecto, pero los resultados no han acompañado.

Durante la rueda de prensa posterior a la derrota frente al CD Castellón por 1-3, Ibai Gómez asumió la responsabilidad de la situación y se mostró visiblemente afectado. Reconoció sentirse “muy fastidiado” y reconoció que el equipo estaba mostrando una falta de energía y consistencia que no se podía permitir. Esta autocrítica precipitaría los acontecimientos que llevarían a su salida.

El acuerdo para su salida ha sido de mutuo acuerdo entre el técnico y el club. Aunque firmó para dos temporadas, sólo ha permanecido en el cargo durante quince partidos oficiales, con un balance de cuatro victorias, cinco empates y seis derrotas. Por tanto, su etapa en el Principado finaliza antes de lo previsto.

La dirección deportiva del Andorra ya trabaja para nombrar un nuevo entrenador. Uno de los nombres que más suenan es el de Rubén Albés, técnico que cuenta con experiencia en Segunda División y que podría asumir el reto en las próximas horas. La urgencia es evidente: el equipo debe retomar los entrenamientos y preparar el siguiente partido liguero sin margen de demora.

Para Piqué y su club, este cambio en el banquillo representa la necesidad de estabilizar el proyecto en la Segunda División, recuperar la moral del equipo y evitar que la temporada se desvíe hacia el descenso. El Andorra afronta ahora una etapa de transición y evaluación para reconducir su rumbo.