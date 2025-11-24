Aleksandre Topuria conquista Qatar tras vencer a Bekzat Almakhan por decisión unánime: "Tenía más que enseñar"

Aleksandre Topuria vive en una constante presión mediática. Su apellido pesa, puesto que Ilia Topuria lo ha puesto en lo más alto de la UFC. Cada vez que 'El Conquistador' se sube al octágono, millones de personas esperan que su actuación esté a la altura.

Y así ha sido. Aleksandre Topuria venció a Bekzat Almakhan por decisión unánime en un combate que fue dominado desde el principio por el hispano-georgiano. A pesar de que el rival no era nada sencillo, 'Alek' mantuvo la iniciativa del combate, logrando derribar y conectar los golpes más significativos, lo que le permitió que los jueces no tuvieran ninguna duda sobre el resultado.

Con esta victoria, Aleksandre (7-1) suma su segunda victoria dentro de la UFC, ambas a través de las cartulinas, y empieza a tocar la puerta del top 15. Una victoria importante dentro del peso gallo que le puede permitir enfrentarse a los mejores de la división.

Un dominio constante en los tres asaltos

El combate fue tal y como esperaba Aleksandre Topuria. El kazajo comenzó con fuerza en los primeros minutos del primer asalto, lo que obligó al hispano-georgiano a adaptarse y ajustar algunos conceptos. A partir de ahí, Almakhan no tuvo nada que hacer.

Un increíble derribo en el primer asalto permitió que los jueces le otorgaran el round al hermano mayor de los Topuria. La iniciativa llegaba todo el rato desde el mismo lado, y eso pareció calar en las cartulinas.

El segundo asalto de cinco minutos fue parecido al primero. Topuria salía a cazar al kazajo y lograba un buen derribo, aunque Almakhan conseguía salir rápidamente del problema. No obstante, la iniciativa de perseguir a su rival llegaba desde el lado de Aleksandre, que presionaba en todo momento tratando de acorralar a su rival.

Además, los mejores golpes llegaban de su parte, haciendo que la sangre marcara el rostro de Bekzat y que dos de los tres jueces dieran de nuevo el asalto a 'El Conquistador'.

Ya en el último round, Aleksandre salió a finalizar el trabajo. Se mantuvo cauto, manteniendo la presión sobre su oponente, hasta que llegó el gran golpe. Una derecha perfecta que conectó sobre el rostro de Almakhan y que provocó que el kazajo hincara las rodillas en el suelo. El combate siguió, pero ese derechazo parecía poner el punto final.

Tras tres duros asaltos, los jueces fueron los encargados de decidir el resultado. Sin ninguna sorpresa, Aleksandre Topuria se coronó en Qatar tras una decisión unánime que, a pesar de no ser una finalización, sirvió para dar un golpe en la mesa.

Aleksandre hace autocrítica

Tras la victoria, Aleksandre atendió a varios medios. Según confesó para Marca, a pesar de haber vencido en sus dos combates dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas, tiene mucho más que enseñar al mundo.

"Yo creo que todavía tampoco habéis visto todo, yo creo que yo tampoco me he visto todo... tengo mucho más que enseñar con la ayuda de Dios. No digo que tengo ases en la manga, ¿no?. Porque al final cuando entro dentro de la jaula trato de como mostrar absolutamente todo, pero cuando salí incluso me dijo mi hermano: 'Tenías mucho más que enseñar'. Y es así... pero gracias a Dios hoy estamos aquí hablando con la victoria en nuestras manos", declaraba tras el combate.

¿Qué es lo siguiente para 'El Conquistador'?

Con esta victoria, el hispano-georgiano logra dar un golpe en la mesa del peso gallo. Y es que Bekzat Almakhan se presentaba como un hueso duro de roer y uno de los prospectos de la UFC, pero Aleksandre es mucho Aleksandre.

Tras el combate, el mayor de los Topuria aseguraba para ABC que su objetivo es seguir creciendo dentro de la compañía. Sin duda, eso pasa por obtener una oportunidad contra alguien que ya se encuentre rankeado dentro de la división, con el objetivo de seguir creciendo hacia el título.

Lo cierto es que Alek quiere ir "paso a paso" escalando posiciones dentro de la UFC, pero tras dos combates ha demostrado que su nivel está mucho más arriba. Habrá que esperar para saber cuándo volverá a subirse a la jaula, pero la realidad es que el futuro es prometedor.