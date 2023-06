Las pistas sobre el futuro de José Luis Mendilibar en el Sevilla

El Sevilla tiene en su mano la continuidad de Mendilibar. El entrenador, ya campeón de la Europa League, no desveló nada sobre su continuidad. De hecho, se limitó a indicar que "sería la leche que no siguiese". Muchos jugadores como Óliver Torres y Jesús Navas reivindicaron el buen trabajo que hizo el entrenador. En el caso del centrocampista, de una manera rotunda: "Le dije a la mujer de Mendilibar que se mudase a Sevilla y me miró con una sonrisa. Yo creo que sabe cosas". Mientras que Jesús Navas respondió así si estaba feliz. "Estoy muy feliz, aunque si no sigue Mendilibar no estaría tan feliz".

"El año ha sido muy difícil y terminar así ninguno lo habríamos soñado. Estoy muy contento y feliz. Hacer feliz a esta gente es lo más grande que hay, hacía mucho que no me emocionaba así... A disfrutar mañana en Sevilla, ofrecerle a nuestra afición el título y el lunes hablaremos. Todos sabemos lo que queremos y la decisión será buena para todos", dijo Monchi. El presidente José Castro tampoco develaba pistas. "En una temporada que ha sido mala, que hemos hecho autocrítica y hemos rectificado con los aciertos. Entre otros, trayendo un entrenado que no había jugado en Europa, pero que ya es campeón de Europa. A partir del lunes, cuando acabe el partido con la Real, diremos todo lo que llevamos trabajando tiempo. Yo le he dicho que estamos súper contentos con él, más incluso que eso", informa.

Mendilibar también fue preguntado por el tema. "Toca disfrutar de aquí al partido ante la Real y, luego, ya hablaremos. Estoy muy a gusto aquí. Voy a estar contento si no me la ofrecen y más si me la ofrecen -la renovación-. Con los chavales me llevo de maravilla. Han cogido lo que les pedía, me han dado todo lo que les he dicho y ha sido la leche", afirmó.

Hay mucho rumores sobre la opción de que Iraola tenga un precontrato firmado con el club hispalense desde hace tiempo. El ex técnico del Rayo terminó su etapa en Vallecas de la mejor manera posible celebrando su adiós con la afición y todavía tiene la opción de meter al club en Europa.