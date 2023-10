La lluvia no detiene a Jorge Martín y le da un podio a Marc Márquez

Ni la lluvia puede frenar en estos momentos a Jorge Martín, el piloto más en forma de MotoGP y que ha ganado cinco de las últimas seis carreras y en la que no consiguió imponerse fue segundo. Una furia incontenible la del madrileño, empeñado en que el agua no rompiese su racha. Y ni siquiera la lluvia torrencial que cayó en Motegi pudo con él. Ni las dos banderas rojas que acabaron en la cancelación definitiva y el reparto de los puntos a falta de doce vueltas por disputar. Un resultado que daba su tercer doblete del curso a Martín y lo dejaba a sólo tres puntos de Bagnaia, segundo en Japón y salvado por la lluvia, porque en el momento en el que la pista se puso impracticable estaba a punto de ser superado por Marc Márquez.

El más enfadado con la primera bandera roja era Martín, porque estaba en cabeza, con más de un segundo y medio de ventaja y el convencimiento de que era el día para ponerse líder. Por eso cuando vio que había que volver a boxes se indignó, mientras Pecco y Marc levantaban la mano indicando la peligrosidad de la pista. Jorge se había ganado su posición arriesgando y trasladando su dominio también a unas condiciones de mojado en las que nunca había ganado y que no le van muy bien. Pero su confianza está por encima de todo y lo estaba consiguiendo cuando tuvo que parar.

Se decidió reanudar la prueba a doce vueltas, pero la pista seguía mal y la visibilidad por falta de luz era mala, así que finalmente se decidió que todos para casa después de la bandera roja. En ese momento sí pudo celebrar por fin Jorge, con rabia, haciendo gestos que indicaban que se merecía ese nuevo triunfo y darle otro mordisco al Mundial de MotoGP.

Son tres puntos sólo de desventaja con Bagnaia con seis carreras por delante. Seis finales en las que el duelo va a ser cara a cara y en lo más alto. La inercia es claramente del español, que le ha recortado 53 puntos a su rival en las últimas cuatro citas dobles. "Estaba decidido a hacer un buen resultado. Me daban igual las condiciones quería ganar y lo que tuviera que ser que fuese. Estaba obsesionado con el día de hoy, sabía que podía ser un buen momento y estoy feliz. Queda muchísimo campeonato, la mentalidad es intentar disfrutar, si hubiese corrido pensando en el campeonato no hubiera ganado. Me hubiese asustado, y estoy disfrutando mucho de este momento", confesaba en DAZN el piloto del Prima Pramac.

En el otro lado, Bagnaia se convencía de que el segundo puesto era bueno por cómo se pusieron las cosas y que a pesar de un nuevo recorte de puntos es un paso adelante verse delante también en lluvia. "No soy un mago en agua, así que es importante este resultado. Mi ritmo estaba creciendo y me sentía cómodo, pero había mucho aguaplaning y era peligroso. Es verdad que me ha recortado puntos pero estar ahí con él me ha dado energía", decía Pecco, que ha ido perdiendo la ventaja que tenía y ahora ya casi no le queda nada. "Sé que vamos a pelear hasta el final y espero que la próxima vez cambien las posiciones y sea yo el que está delante", añadía.

Marc Márquez se regaló un podio en casa de Honda y era el más rápido en pista cuando la lluvia descargó con todo y hubo que parar. Esas doce vueltas de la reanudación le podían haber llevado al triunfo pero reconocía que era demasiado peligroso.

Clasificación del GP de Japón

1. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac) 24:06.314

2. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) a 1.413

3. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda) a 2.013

4. Marco Bezzecchi (Ita/Mooney VR46) a 2.943

5. Aleix Espargaró (Esp/Aprilia Racing) a 3.181

6. Jack Miller (Aus/Red Bull KTM) a 6.837

7. Augusto Fernández (Esp/GASGAS Factory) a 7.587

8. Fabio Di Giannantonio (Ita/Gresini Racing) a 8.602

9. Raúl Fernández (Esp/CryptoDATA RNF) a 11.229

10. Fabio Quartararo (Fra/Monster Yamaha) a 12.244