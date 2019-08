Pogba, más lejos que nunca de fichar por el Real Madrid

El mercado de fichajes en la Premier se cerró. Ningún equipo inglés puede inscribir ya a jugadores, al menos hasta el invierno. Sí puede vender, de ahí que haya una rendija para que Pogba finalmente acabe en el Real Madrid. Pero es pequeña. El Manchester United no ha fichado a un recambio para el francés. Su último movimiento ha sido la venta de Lukaku al Inter de Milán a cambio de 65 millones de euros más otros diez si se cumplen unas variables, por lo que recupera parte de la inversión que hizo en el central Maguire, el defensa más caro de la historia (85 "kilos"). Sin recambio, el Manchester United no puede permitirse vender a Pogba, y más después de que también haya perdido a otro centrocampista como Ander Herrera, que se fue al PSG.

La principal petición de Zidane para la próxima temporada, por tanto, no se va a poder cumplir. El Manchester United puso desde el primer momento el listón demasiado alto, a unos inaccesibles 170 millones. Por mucho que el deseo del futbolista fuera el de ir al Bernabéu, y lo dijo en público, aunque sin citar el destino ("Es hora de afrontar nuevos retos", aseguró), no ha sido suficiente y continuará al menos otra temporada más en la Premier. En un futuro no se sabe qué puede pasar, pues el campeón del mundo tiene sólo 26 años. El otro jugador que era del agrado de Zidane, y viene de lejos, es el atacante del Liverpool Mané, pero era imposible desde el primer momento. De cualquier manera, el Madrid va a fichar más en este mercado de verano. Un jugador del centro del campo por lo menos, que podría ser Van de Beek, por quien se está negociando; o Eriksen. El club blanco tiene además que solucionar la operación salida: Bale, James y Mariano están en la rampa de salida, pero no terminan de despegar.