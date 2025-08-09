“Preparé la prueba en solo 2-3 meses”: Iker Moreno rompe el récord de España en 400 vallas y se proclama subcampeón de Europa sub-20

Iker Moreno, joven promesa del atletismo español, ha protagonizado una actuación histórica en los Campeonatos de Europa sub-20 celebrados en Tampere (Finlandia). Con apenas tres meses de preparación específica, el castellonense se colgó la medalla de plata en los 400 metros vallas y batió el récord nacional de la categoría con un tiempo de 49.66 segundos.

Moreno cruzó la meta solo por detrás del checo Michal Rada, quien se proclamó campeón con 48.78 segundos. El podio lo completó otro atleta checo, Marek Vána, con 50.46. La marca de Moreno no solo le asegura la plata continental, sino que lo sitúa como nuevo referente nacional en la disciplina.

“Ha sido la carrera de mi vida, me he visto realmente cerca del checo. Además, preparando esta prueba tan solo 2-3 meses. No me lo esperaba. Está siendo el mejor día de mi vida, celebrando así mi cumpleaños con mis mejores amigos y familia”, declaró a los medios de comunicación tras la competición.

Con este resultado, España consolida su liderazgo en el medallero del campeonato, sumando cinco preseas: tres oros, una plata y un bronce. Entre los triunfos destacan los de Andrea Tankeu en lanzamiento de disco, Ander Garaiar en los 100 metros lisos, y las marchadoras Sofía Santacreu y Aldara Meilán en los 10 kilómetros.