El principio de extraterritorialidad, la 'carta' que puede ejecutar Brasil contra España por los insultos a Vinicius

El Ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, comunicó que el gobierno brasileño estudia la aplicación del principio de extraterritorialidad por los ataques racistas que sufrió Vinicius. "Estamos estudiando la posibilidad de aplicar el principio conocido como extraterritorialidad. El Código Penal prevé que, en algunas situaciones excepcionales, es posible aplicar la ley brasileña en caso de crímenes contra brasileños incluso en el exterior. El principio de extraterritorialidad está en el Código Penal, derivado de la solicitud del Ministro de Justicia. Remedio extremo en caso de delito contra brasileños, que puede ser útil en caso de inacción de las autoridades inicialmente competentes. Puede funcionar como respuesta a una agresión injusta contra un compatriota. El tema de la extraterritorialidad aún está en análisis y depende de una serie de factores. Sólo les recuerdo que está en el Código Penal, ya que algunos están cuestionando la mención que hice de él como remedio extremo. Creo que es útil que todos sepan sobre la existencia de esta protección para los derechos de los brasileños. Por cierto, el principio también existe en España y otros países".

El Gobierno de Lula da Silva comunicó a España que La Liga, la Federación Española de Fútbol y la FIFA tomasen medidas. El informe de LaLiga fue claro. "Se escucha nítidamente, “puto negro”, “me cago en tus muertos”, “hijo de puta”, Vinicius idiota”, “puto negro, hijo de puta”, Vinicius perro”, “hijo de puta”, “mono que eres un puto mono”, “tonto, tonto”, “uh, uh, uh”".

"No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas", zanjaba Vinicius en sus redes.