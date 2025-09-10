El 'Profeta' Reyes brinda la segunda medalla del Mundial de boxeo para España

Emmanuel Reyes Plá firmó una actuación impecable en su combate de cuartos de final de los Mundiales de Liverpool y aseguró la segunda medalla para España tras la del cordobés Rafael Lozano, después de ganar con claridad al polaco Adam Tutak en la categoría de menos de 90 kilos.

Con esta victoria, el púgil asentado en Galicia garantiza su segunda medalla en un Mundial, después del bronce logrado en Belgrado en 2021, y confirma su condición de referente del boxeo español a nivel internacional.

Desde los primeros segundos del combate, Reyes Plá impuso su ley sobre el cuadrilátero y a los 90 segundos del primer asalto el árbitro penalizó a Tutak con la deducción de un punto por el uso indebido de la cabeza, una infracción que marcaría el resto del enfrentamiento.

El hispanocubano aprovechó la ventaja y cerró el asalto con un contundente 10-8 a favor en todas las cartulinas, desplegando un boxeo brillante que evidenció su nivel técnico y físico.

El segundo 'round' fue una demostración aún más clara de la superioridad del español. El polaco trató de reaccionar, pero se encontró con un Reyes Plá en plena inspiración, que esquivó con soltura cada ataque y castigó con dureza usando una derecha recta precisa y constante.

La ronda fue un auténtico monólogo, en la que los cinco jueces otorgaron la victoria parcial al boxeador español por unanimidad, ampliando la ventaja en un combate cada vez más desequilibrado. Ya en el último asalto, Tutak, completamente desbordado, volvió a recurrir a la cabeza como recurso desesperado, poniendo en riesgo la integridad física de Reyes Plá.

La superioridad del español fue tan evidente que, más allá del resultado, el triunfo fue una auténtica exhibición de técnica, potencia e inteligencia táctica. Con una combinación de esquivas precisas y golpes rectos que desarbolaron al polaco, Reyes Plá cerró el enfrentamiento con una victoria incontestable que le sitúa entre los cuatro mejores de su categoría.