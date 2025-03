La propuesta viral de Javi Poves: pegarse con Jesús Calleja en una velada…

Javi Poves, exfutbolista y actual presidente-entrenador del CD Moscardó, ha generado controversia al cuestionar la autenticidad del reciente viaje espacial de Jesús Calleja. Durante una entrevista en "El Partidazo de COPE", Poves insinuó que el vuelo suborbital del presentador fue "un espectáculo preparado", sugiriendo que Calleja debería "ganarse la vida como actor". Además, en tono jocoso, propuso enfrentarse a Calleja en una de las Veladas de Ibai, los populares eventos de boxeo organizados por el streamer Ibai Llanos, diciendo: "Que me meta en una de esas y nos damos de leña".

Esta no es la primera vez que Poves se pronuncia sobre el tema. En una aparición anterior en el programa "TardeAR" de Telecinco, expresó su escepticismo respecto a la forma de la Tierra y solicitó financiación para acompañar a Calleja en un viaje espacial, afirmando: "Pido que me financiéis entre todos un viaje con el rubio este que viaja al espacio, que yo no tengo dinero".

Por su parte, Jesús Calleja se convirtió en el tercer español en viajar al espacio el pasado 25 de febrero de 2025, a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin. Durante la misión, que duró aproximadamente 11 minutos y alcanzó una altitud de 106 kilómetros, Calleja expresó su emoción al regresar: "Es increíble, es maravilloso, la Tierra es preciosa".

Hasta el momento, Calleja no ha respondido públicamente a las declaraciones de Poves ni a su propuesta de enfrentarse en una velada de boxeo.