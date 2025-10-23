Jenni Hermoso revela lo primero que hizo tras conocer su convocatoria con España

Después de un tiempo fuera de la selección absoluta, Jenni Hermoso ha vuelto a formar parte de la lista de convocadas, y en una entrevista con RTVE expresó la emoción que sintió al recibir la noticia. “Lloré cuando recibí la convocatoria, lo esperaba desde hace mucho tiempo. Tuve la llamada antes de Sonia para que descansase, me dijo que estaba convocada y me hizo mucha ilusión”, confesó la jugadora.

Sobre su relación con Montse Tomé, Hermoso reconoció que la falta de explicaciones había hecho que su ausencia resultara especialmente dolorosa. “Después de tanto tiempo sin una explicación que para mí fuese coherente, la situación se hacía mucho más dolorosa. Es algo que me hizo sufrir mucho. Ser valiente y hablar de frente a veces cuesta, pero lo prefiero mil veces. Las conversaciones incómodas son las que se deben tener, porque te permiten afrontar todo de una manera diferente”.

La jugadora también habló de la fase de dudas que atravesó durante su ausencia: “Cuando pasa tanto tiempo, me he visto más de un lado que de otro. Deportivamente me sentía bien, pero no lo entendía. Yo vengo a aportar, porque estoy feliz y a gusto”.

A pesar de sus 35 años, Hermoso no se fija en la edad como un límite. “Al final el fútbol son épocas, son etapas. A veces tienes que cerrar la puerta y ya está, pero nunca pienso en mi edad ni en que tengo 35… La edad sigue siendo un número; lo que dé el cuerpo y la mente es lo que te va a definir si puedes estar o no. Siempre me he visto volviendo”, afirmó.

Desde la distancia, Hermoso vivió con dificultad el seguir a la selección sin poder participar: “Fue duro, no te voy a mentir. Querer estar y no poder sí que se me encogía un poquito el corazón. La Eurocopa la seguí, vi la final, y nunca voy a desear el mal a mis compañeras. Es la mejor selección del mundo y, aunque yo no estuviera, sigue siéndolo. Intenté disfrutarlo, pero sin ningún remordimiento”.

Finalmente, la delantera mostró su apoyo a Sonia Bermúdez: “Estoy feliz por ella, porque es a lo que aspiraba, estar en la máxima categoría. Hay que disfrutar de todo lo bueno que trae, empezar de cero sin tensión. Estoy muy contenta por ella y por todo su equipo; tienen un futuro muy bueno por aprovechar”.