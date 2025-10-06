Las reacciones de la prensa a la derrota del Barça: "Una victoria inolvidable"

El Sevilla sorprendió al mundo del fútbol con una contundente goleada por 4-1 sobre el Barcelona, en un partido que ha generado una oleada de reacciones en la prensa española e internacional. Los medios coinciden en que el conjunto hispalense fue muy superior en intensidad, orden y eficacia, mientras que el equipo dirigido por Hansi Flick mostró una versión desdibujada y sin respuestas durante buena parte del encuentro.

Según Reuters, el Barcelona “volvió a fallar en los momentos decisivos” y sufrió su primera derrota liguera de la temporada, rompiendo una larga racha de imbatibilidad ante el Sevilla. El medio inglés destacó que los locales aprovecharon cada error culé con precisión quirúrgica, especialmente en una primera mitad en la que los azulgranas parecieron desorientados. En la prensa catalana, Barça Blaugranes describió la actuación del equipo como “dismal”, señalando la falta de cohesión en ataque y las desconexiones defensivas que el Sevilla explotó con contundencia.

Los momentos clave del partido, según varios cronistas, fueron el penalti revisado por el VAR que Alexis Sánchez transformó para abrir el marcador, el penal fallado por Lewandowski que pudo haber cambiado el rumbo del encuentro y las rápidas contras sevillistas que sellaron la goleada.

En el vestuario azulgrana, Pedri reconoció que al equipo le faltó “intensidad” y que no lograron imponer su ritmo en ningún momento. Por su parte, el entrenador Hansi Flick admitió que la primera mitad fue “pobre”, aunque valoró la reacción de sus jugadores tras el descanso. El técnico alemán defendió su planteamiento táctico, argumentando que “no es un problema del sistema”, sino de errores individuales y de actitud. También señaló que el parón internacional servirá para “resetear mentalmente” al grupo y ajustar detalles antes de la reanudación del campeonato.

Desde Sevilla, la prensa local celebró el triunfo como una noche histórica. El diario ABC de Sevilla subrayó que el conjunto andaluz no vencía al Barcelona en liga desde hacía una década y destacó la superioridad colectiva mostrada en todas las fases del juego: presión alta, dominio de los duelos, transiciones veloces y una efectividad inapelable. Jugadores como José Ángel Carmona calificaron la jornada como “inolvidable” y mostraron orgullo por haber brindado a la afición “una de las victorias más grandes de los últimos años”.

El resultado deja al Barcelona en una situación delicada, con muchas dudas sobre su rendimiento y su equilibrio defensivo, mientras que el Sevilla aprovecha el impulso para soñar con metas más ambiciosas esta temporada. Para la prensa, la goleada no fue solo un accidente: es un aviso de que el proyecto de Flick necesita tiempo, ajustes y, sobre todo, carácter para reaccionar ante los grandes escenarios.