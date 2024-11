El recuerdo más emotivo de Samu Omorodion: "Me emociona muchísimo"

Samu Omorodion es una de las novedades de Luis de la Fuente para los partidos de España ante Dinamarca y Suiza de la Liga de Naciones, en los que el delantero de 20 años sueña con disputar sus primeros minutos con la absoluta y dedicarlos a su madre, Edith, por su esfuerzo de abandonar Nigeria para dar una mejor vida a sus hijos.

"Sufrió mucho, todo el paso de salir de su país hasta España para que mi hermana y yo tuviéramos una vida mucho mejor. Mucho sufrimiento, muchas horas que me emociono al recordar. Todo lo que hago es por ella, para que se sienta orgullosa de mí. Es la mujer más importante de mi vida, me ha ayudado en todos los momentos. Tiene un papel fundamental, es el pilar de mi vida, sin ella no sé qué haría", aseguró Samu tras vivir sus primeros momentos en la selección española.

Edith, estando embarazada de Samu, decidió marcharse de Nigeria y viajó desde el golfo de Guinea a Melilla. Años después, vive con orgullo los pasos que ha ido dando su hijo en el fútbol hasta llegar a ser convocado por la selección española absoluta. "Antes de que la llamase para contarle, ya se lo habían contado. Se puso a llorar, estoy muy contento también por ella y muy orgulloso de todo lo que estoy haciendo y de poder brindárselo", añadió Samu a los medios de la Federación.

El potente delantero aún asimila lo que le está pasando. "Estoy viviendo un sueño que todavía no me lo creo. Estoy muy agradecido sobre todo por la oportunidad y con ganas de aprender y de ayudar en lo que pueda al equipo". "Cuando me dieron la noticia, la verdad que no me lo creía. Me emocioné mucho al acordarme de todos los momentos que he pasado para llegar hasta aquí, de todos los esfuerzos", reconoció.

"Cada logro que consigo lo valoro mucho más. Muchas veces, cuando no te salen las cosas tiendes a olvidarte de todo lo que estás consiguiendo, pero hay que tener esa humildad y acordarse de los malos momentos, y ser agradecido con todas las personas que te han ayudado para lograr lo que estoy logrando", añadió.

Samu recordó a dos referentes como delanteros de la selección española, David Villa y Diego Costa, con quien ve muchas similitudes y a quien toma de referencia. "Villa me gustaba mucho, también Diego Costa, un jugador con mucha garra y mucha potencia. Me siento identificado con él. España ha tenido muy buenos delanteros, como ahora Álvaro (Morata) o Joselu que han estado últimamente en la selección. Estoy muy contento de poder compartir vestuarios con grandes futbolistas", aseguró.

A puertas de su estreno con la absoluta, tras brillar con goles en las categorías inferiores de la selección española, Samu se marca el reto de "seguir mejorando" y "aprender de los mejores para ser mejor futbolista", con el sueño de ganar un título como han hecho sus nuevos compañeros en la última Liga de Naciones y Eurocopa. "Tengo muchos sueños y lo comento con mi familia. Ojalá pueda conseguir algún título con la selección absoluta. Espero ayudar al equipo y seguir trabajando para que lleguen muchas más oportunidades", sentenció.