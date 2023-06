El Sevilla presenta una oferta de renovación a Mendilibar

José Luis Mendilibar hizo lo imposible con un Sevilla que, a principio de temporada, parecía que estaba muerto. "Hace semanas los medios preguntan por qué no hemos renovado a José Luis. Esta noticia estaba reservada para ustedes, los sevillistas, que nos habéis llevado en volandas a por esta Europa League. Le hemos ofrecido un nuevo contrato... ¡¡viva el Sevilla!!", anunció Castro.

"La idea del Sevilla es que el contrato sea de 1+1. Debe resolverse la próxima semana. Se acabaron esos contratos largos que después son tan costosos a la hora de un posible despido. La experiencia de este último curso así lo aconseja. Esto no es problema para un Mendilibar más que acostumbrado a este tipo de contratos. No es hombre que desee estar donde no le quieren. Se le ofrece un año, con la posibilidad de ampliar si todo va como espera", informa el Diario Marca.

Mendilibar también fue preguntado por el tema según ganó la Europa League. "Toca disfrutar de aquí al partido ante la Real y, luego, ya hablaremos. Estoy muy a gusto aquí. Voy a estar contento si no me la ofrecen y más si me la ofrecen -la renovación-. Con los chavales me llevo de maravilla. Han cogido lo que les pedía, me han dado todo lo que les he dicho y ha sido la leche", afirmó.

Atrás quedan esos rumores sobre el supuesto precontrato de Iraola firmado con el club hispalense desde hace tiempo. El ex técnico del Rayo terminó su etapa en Vallecas de la mejor manera posible celebrando su adiós con la afición y todavía tiene la opción de meter al club en Europa.

Jugadores como Óliver Torres y Jesús Navas reivindicaron el buen trabajo que hizo el entrenador. En el caso del centrocampista, de una manera rotunda: "Le dije a la mujer de Mendilibar que se mudase a Sevilla y me miró con una sonrisa. Yo creo que sabe cosas". Mientras que Jesús Navas respondió así si estaba feliz. "Estoy muy feliz, aunque si no sigue Mendilibar no estaría tan feliz".