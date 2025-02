Super Bowl LIX 2025, Eagles - Chiefs (NFL), en directo online: última hora, actuaciones y resultado en vivo

Hoy Patrick Mahomes intentará consolidar aún más su estatus como uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol americano. El ‘quarterback’ de los Kansas City Chiefs tiene la oportunidad de conquistar su tercer trofeo Lombardi de manera consecutiva en la Super Bowl LIX, lo que supondría el cuarto en su carrera.

Con tres MVP del Super Bowl y dos MVP de la NFL en su haber, Mahomes ha construido un legado impresionante en tan solo ocho temporadas en la liga. Su dominio en los últimos años ha generado debates entre los expertos sobre si ya se le puede considerar el mejor jugador de todos los tiempos.

Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs. Agencia AP

Un destino que pudo haber sido diferente

Sin embargo, el camino de Mahomes en el deporte pudo haber tomado una dirección completamente distinta. Su historia podría haberse desarrollado en los diamantes de béisbol en lugar de los emparrillados, siguiendo los pasos de su padre, quien fue jugador profesional en las Grandes Ligas.

De promesa del béisbol a estrella de la NFL

Durante su etapa en la secundaria en Whitehouse, Mahomes destacó en tres disciplinas: baloncesto, béisbol y fútbol americano. A pesar de su talento en todas ellas, parecía destinado a hacer carrera en el béisbol, influenciado por la trayectoria de su padre, Patrick Mahomes Sr., quien fue relevista en los Minnesota Twins.

Gracias a esta conexión, el joven Mahomes tuvo la oportunidad de convivir con estrellas de la MLB desde muy pequeño. "Siempre estuvo en el vestuario, era parte del equipo y destacaba en el béisbol. Siempre pensé que se dedicaría a este deporte", confesó su padre en una entrevista con Los Angeles Times en 2023.

Su talento era innegable y, en 2014, fue seleccionado por los Tigres de Detroit en la 37ª ronda del draft de la MLB. Sin embargo, Mahomes ya había tomado una decisión crucial: comprometido con la Universidad de Texas Tech, rechazó la oferta para enfocarse en su carrera universitaria.

La elección que cambió la historia

Durante su primer año en Texas Tech, Mahomes intentó compaginar el béisbol con el fútbol americano, pero en su segunda temporada decidió centrarse exclusivamente en este último, aunque admitió que siempre se sintió un jugador de béisbol de corazón.

Incluso recibió consejos de figuras icónicas del béisbol, como Alex Rodríguez, quien intentó convencerlo de que su futuro estaba en la MLB. "Le dije: ‘Escúchame, no hay dinero, no hay futuro, no hay historia en el fútbol americano. Tienes que jugar béisbol'. Bueno, él me recordó eso recientemente y, ¡qué bueno que no me hizo caso!", contó Rodríguez entre risas.

Es imposible saber hasta dónde habría llegado Mahomes en el béisbol, pero lo que sí está claro es que su decisión fue la correcta. Su legado en la NFL sigue creciendo y el tiempo ha demostrado que apostó por el camino adecuado.