Szczesny desvela sobre la lucha contra su adicción: "He perdido esa batalla"

En la previa de la gran final de la Copa del Rey entre el F.C. Barcelona y el Real Madrid, Wojciech Szczęsny ha concedido una entrevista reveladora a ESPN que ha sacudido el panorama futbolístico. A sus 35 años, el portero polaco vive un inesperado segundo acto en su carrera, con tintes de redención y heroicidad, tras su regreso al fútbol de élite con el club blaugrana.

Tras anunciar su retiro del fútbol profesional al término de la Eurocopa 2024, Szczęsny se trasladó a Marbella con la intención de disfrutar de una vida tranquila entre campos de golf y lejos de los focos. Pero una llamada del F.C. Barcelona cambió su rumbo por completo.

"¿Podría perdonarme si le decía que no al Barcelona y hacían algo grande? No", confesó el arquero. “Si viera a este Barcelona desde mi sofá en Marbella, sabiendo que podría formar parte de él, no me lo perdonaría”.

Desde su llegada al equipo, Szczęsny ha disputado 25 partidos, ha dejado la portería a cero en 13 ocasiones y ha encajado solo 24 goles. Su rendimiento no solo ha sido sólido, sino decisivo para el resurgir del Barça en una temporada en la que aún compiten por todos los títulos.

El polaco no tardó en adaptarse a un estilo que él mismo califica como único: “El Barcelona es un equipo completamente diferente a todos los de Europa. Juega de forma muy extrema. Es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Nunca he jugado en un equipo así”.

El proceso de adaptación no fue sencillo. Szczęsny fue suplente durante 14 partidos antes de hacerse con la titularidad, desplazando a Iñaki Peña. Incluso fue expulsado en su tercer partido tras un error derivado de ese estilo agresivo. “Cuando te arriesgas y juegas por detrás de la línea alta, te vas a equivocar. No hay forma de evitar errores. Pero lo acepté”.

A pesar de los tropiezos, Szczęsny no se ha achicado: “No estoy aquí para ser conservador. Intento hacer lo que el equipo necesita, y el equipo necesita un portero con la valentía suficiente para tomar esas decisiones difíciles”.

Más allá del campo, Szczęsny también abrió su corazón respecto a su conocida adicción al tabaco, un tema que suele evitar pero que esta vez abordó con honestidad y sin adornos.

“Hay cosas en mi carrera que es mejor no imitar. En algunos aspectos, fallo en ser un buen ejemplo. Pero intento ser la mejor versión de mí mismo, e intento dar el ejemplo correcto a mis compañeros y a los niños que nos ven”, explicó. “En cuanto al tema de fumar… por favor, no me sigan. He perdido esa batalla. Cuando era muy joven, creé un hábito que es muy negativo para mí, y lo sé. Simplemente no puedo ganarle”.

El cántico "Szczęsny fumador", entonado por parte de la afición con ironía y cariño, recuerda que incluso los ídolos tienen debilidades. El guardameta, sin embargo, prefiere la transparencia a la perfección: “No soy un político. Tal vez sea por eso. Sólo soy un portero. Tengo que atrapar un balón y patearlo. Es mucho más fácil mantenerte coherente con tus entrevistas anteriores si eres honesto”.

La historia de Szczęsny en el Barcelona aún no tiene final. El polaco lo sabe: “Estamos en la parte final de la temporada y seguimos en todas las competiciones. No pienso perder ningún partido. Queremos traernos todos los trofeos a casa. Ahora es la parte emocionante de la temporada, cuando empiezo a sentirlo”.

Si logra culminar esta temporada con títulos, su relato podría convertirse en una de las grandes historias de redención del fútbol moderno. Y como él mismo dijo: “Veremos si es una de las mejores historias futbolísticas jamás presentadas... Ya veremos cuando hablemos a finales de mayo”.