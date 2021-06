Federer se retira de Roland Garros: “Tengo que escuchar a mi cuerpo”

Deportes

Todo empezó con un: “Quién piense que voy a ganar Roland Garros está equivocado”. Esas fueron las palabras que Roger Federer dijo nada más llegar a París. Su intención no era la de competir por el torneo. Siendo realista, era una hazaña complicada dadas las circunstancias, y más en tierra batida. Las circunstancias son varias: para empezar, que el 8 de agosto cumple 40 años. Además, las dos operaciones en la rodilla derecha en 2020 y apenas tres partidos de competición en temporada y media, desde febrero del año pasado hasta este Roland Garros. Jugó el Open de Australia 2020, llegaron las intervenciones y la pandemia, reapareció en marzo de 2021 en Doha (dos partidos) en pista dura, y después jugó en Ginebra en tierra en mayo, eliminado en primera ronda por el español Pablo Andújar.

Así llegaba a Roland Garros, donde no esperaba avanzar mucho, más bien rodarse y tener minutos en pista. Pero superó a Istomin en primera ronda, después a Cilic y por último, el sábado noche, al alemán Koepfer por 7-6, 6-7, 7-6 y 7-5. Una batalla de tres horas y media en horario nocturno y sin público después de la que avisó: “No sé si seguiré. Cada mañana me levanto pendiente de la rodilla, y más después de un partido tan largo”. Lo que insinuó el día antes lo confirmó al siguiente a través de un comunicado:

“Después de debatirlo con mi equipo, he decidido retirarme de Roland Garros. Después de dos operaciones de rodilla y un año de rehabilitación, es importante que escuche a mi cuerpo y no lo fuerce demasiado para recuperarme. Estoy encantado de haber jugado tres partidos aquí, no hay mejor sensación que estar de vuelta en la cancha”.

La decisión abre un debate sobre si Federer tenía que haber acudido a París o apostar por otro torneo para preparase. Si, de alguna manera, es una falta de respeto su actitud. La organización tuvo buenas palabras para él por su “increíble lucha” en el duelo nocturno y le deseó “lo mejor para lo que queda de temporada”. Siempre es un jugador que levanta mucha expectación. El tenista suizo tiene en la cabeza la gira de hierba, donde realmente cree que tiene más posibilidades de vencer, especialmente en Wimbledon, su torneo preferido. Roland Garros se ha retrasado una semana este 2021 por la pandemia, y no hay descanso entre el final del Grand Slam de tierra y el arranque de la hierba con Halle, habitual parada de Federer (ha ganado el título 10 veces) antes del gran desafío del All England Tennis Club. Poniéndolo todo en una balanza, el helvético ha decidido parar.

Además, ahora empezaba lo complicado, pues su duelo de octavos era contra Berrettini, el número nueve del mundo, que de esta manera pasa directamente a los cuartos. Allí se enfrentará con el vencedor del partido entre su joven compatriota Lorenzo Musetti y el número uno del mundo, Novak Djokovic.