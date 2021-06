Deportes

El sueño de Alejandro Davidovich Fokina acabó en cuartos. Zverev despertó al malagueño a raquetazos y se clasificó para semifinales por un rotundo 6-4, 6-1 y 6-1 y en 96 minutos. El alemán se ha colado por primera vez entre los cuatro mejores en París y aguarda rival que saldrá del cruce entre Tsitsipas y Medvedev.

La derrota en cuartos no oculta un Roland Garros extraordinario para el “boquerón”, como él mismo se define. El lunes amanecerá entre los 35 mejores jugadores del mundo y como propina ha logrado el billete para los Juegos Olímpicos. Eso sí ante Zverev no tuvo opciones para hacer sentir incómodo al número seis del mundo. Salvo en el arranque del partido, cuando el alemán mostró alguna duda, fue muy superior al español. El servicio de Davidovich fue demasiado frágil. Lo perdió en cuatro ocasiones en el primer set y por si fuera poco cometió 17 errores no forzados. Todo era factible de empeorar y lo hizo en la segunda manga. Acumuló otros 13 errores no forzados y sólo fue capaz de sumar once puntos en todo el parcial. Zverev solventó sus saques con autoridad y Davidovich se fue diluyendo. Después del primer set sólo pudo sumar dos juegos