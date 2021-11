Baja de última hora en el equipo español de Copa Davis: Roberto Bautista se lesiona

Deportes

La Copa Davis de 2020 quedó cancelada por el covid, de ahí que España sea la defensora del título. Se impuso en 2019 con dos protagonistas: Nadal y Bautista, que tuvo que dejar el grupo para acudir al entierro de su padre, regresó y ganó un punto importante en la final ante Canadá. Fue muy emotivo. Ninguno de los dos héroes podrá estar para intentar retener la corona: Rafa Nadal sigue recuperándose de sus molestias en el pie, que le han hecho estar sin jugar la segunda parte de la temporada, y Bautista sí viajó a a la capital, muy ilusionado porque se trata de uno de sus “torneos favoritos en el calendario”, pero después de un par de entrenamientos en el Madrid Arena se ha caído del equipo por una lesión muscular en el abdomen, según informa la Federación Española de Tenis, que señala que su sustituto será Albert Ramos.

Antes de conocer la mala noticia, el tenista castellonense había analizado para este periódico al equipo y la competición. «Estamos muy bien, está claro que la falta de Rafa se va a notar. Es un jugador clave, pero este año no lo tenemos desgraciadamente. Pese a ello el equipo es muy completo con Pablo [Carreño], Alcaraz, Feliciano y Granollers, con buenos jugadores en individuales y dobles», pensaba el actual número 19 del mundo, que ha tenido un año con ciertos altibajos sobre el que reflexionaba más fríamente. «Un año, quizá ahora viéndolo con perspectiva, en el que he tenido la sensación de que me sabía todo a poco, la sensación que tengo de que no ha sido un año bueno, pero aún así he acabado 19 del mundo. Tan mal año no he hecho. Sí hay cosas que puedo mejorar e intentaré hacerlo para la temporada que viene. Ilusión por entrenar y ganas de mejorar no me faltan, o sea que espero en 2022 ir mejorando esas cositas que este año no se me han dado tan bien», afirmaba antes de la lesión. Las vacaciones le han llegado antes de lo que esperaba.

Ahora hay un poquito de menos esquema de juego, la gente juega muy directo y le pega muy duro

España debuta el viernes contra Ecuador y lo normal es que se juegue la clasificación en el cara a cara con Rusia el domingo, aunque también está la opción de clasificarse como uno de los mejores segundos (ver esquema de competición al final del texto). Rusia es posiblemente el rival a batir, el principal favorito, con jugadores como Medvedev o Rublev, que han cogido peso en los dos últimos años y que son el dos y el cinco del mundo, respectivamente. Entre los primeros clasificados de la ATP también hay cada vez caras más novedosas como Sinner (también jugará la fase final de la Davis con Italia), Berrettini, Hurkacz... «Se ve que ha habido un cambio de generación, muchas caras nuevas en los ‘’top 10′'. Ahora, en general, hay jugadores muy fuertes, muy agresivos; el tipo de tenis que se ve es diferente, hay un poquito menos de esquema de juego, la gente juega muy directo, le pegan muy duro a la bola», desgranaba Roberto.

La pandemia será otro factor a tener en cuenta, todavía. “La incertidumbre por el covid sigue. Estamos casi en diciembre y no ha salido el calendario de enero del año que viene, o sea que el covid todavía está ahí e incluso tenemos que hacer test en muchos torneos, tomar medidas de precaución, hacer burbujas”, indicaba Bautista. En Innsbruck, por ejemplo, la sede en la que juega Novak Djokovic con Serbia, se competirá a puerta cerrada por el confinamiento impuesto en Austria.

Copa Davis 2021

Sede Madrid . Grupo A: España, Rusia, Ecuador. Grupo B: Canadá, Kazajistán, Suecia. Sede Turín . Grupo D: Croacia, Austalia, Hungría. Grupo E: EE UU, Italia, Colombia. Sede Innsbruck . Grupo C: Francia, Gran Bretaña, Canadá. Grupo F: Serbia, Alemania, Austria.

Primera fase de España . España-Ecuador (viernes 26, desde las 16:00). España Rusia (domingo 28, desde las 16:00).

Cuartos de final . Ganador Grupo D-Ganador Grupo E (Turín, 29 noviembre). Ganador Grupo C-Ganador Grupo F (Innsbruck, 30 noviembre). Ganador Grupo B-Uno de los mejores segundos (Madrid, 1 de diciembre). Ganador Grupo A-Uno de los mejores segundos (Madrid, 2 de diciembre).

Semifinales . 3 y 4 de diciembre en Madrid.

Final. 5 de diciembre en Madrid.

*La competición se televisa en Movistar