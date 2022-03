Bautista clasifica a España para las Finales de la Copa Davis

Falló la bala del dobles pero España tenía otras dos para superar la eliminatoria contra Rumanía y clasificarse para las Finales de la Copa Davis 2022. Roberto Bautista no quiso alargar el suspense y venció a Copil (6-2 y 6-3) en un partido muy sólido para certificar lo que parecía una evidencia: que hoy por hoy el equipo que dirige Sergi Bruguera es muy superior al rumano, y además jugaba en casa, en Puente Romano, Marbella, en tierra batida... Nada podía salir mal.

Copil lo intentó ponerlo difícil de salida con un tenis sorprendentemente paciente y con mucha mano en el revés, por donde encontraba ganadores. Arrancó amenazando el servicio de Bautista, con dos pelotas de rotura que desaprovechó, y haciendo mucho daño con el saque liftado, que mandaba al español muy lejos, a una esquina, para después fulminarlo con dejadas. Pero su táctica no podía ir demasiado lejos. A cabezonería y a pasar bolas, el rumano no iba a ser mejor que el español, que terminó dando una exhibición y mostrando todo lo que se puede hacer bien en una pista de tenis, porque después del 2-2 en el primer set, Copil sólo pudo sumar tres juegos más en todo el partido. Bautista fue segurísimo desde el fondo, buscó los pies o los passings largos ante las subidas de su rival, le atacó también por sorpresa para volear, no le dejó respirar con el segundo saque, jugó con él con las dejadas, con los ángulos, con el revés cortado... Una superioridad manifiesta que certificó a la quinta bola de partido: desperdició cuatro al resto, salvadas con voleas increíbles de Copil, pero después no dudó con su servicio. Así, mete a España en la fase definitiva, clasificación lograda gracias a tres triunfos individuales: Bautista ganó el primer día y el segundo y Carlos Alcaraz aportó su punto en el que suponía su debut en la competición por selecciones, para completar un repóquer de lujo, porque ha conseguido vencer en su estreno en los cuatro Grand Slams y la Davis.

La Copa Davis queda apartada ya hasta septiembre, una novedad en esta temporada. Porque a partir de ahora la competición se parte en dos: en septiembre se disputa la fase de grupos y en noviembre los cuartos, las semifinales y la final. Los equipos que ya están clasificados, de momento (a lo largo del día se completará hasta llegar a 16) son Australia, Corea del Sur, Croacia, Países Bajos, Reino Unido y Serbia.