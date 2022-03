El tenis femenino se ha quedado sin reina. Asleigh Barty (24-4-1996, Ipswich) ha anunciado su retirada con una sencillez y normalidad que contrastan con una trayectoria a la altura de las más grandes. Tres Grand Slams en tres superficies diferentes, 114 semanas seguidas como número uno del mundo (sólo mejoran esa marca Steffi Graf, Serena Williams y Martina Navrativlova), 15 títulos, 24 millones de dólares en ganancias... y un adiós en una charla relajada en Instagram con su amiga y extenista Casey Dellacqua. “Quiero perseguir otros sueños. Hay tantas cosas por hacer y sueños que perseguir que no implican necesariamente viajar por el mundo, estar lejos de la familia o fuera de casa, que es donde siempre he querido estar”, relata la extenista de 25 años. “No tengo el impulso físico, la necesidad emocional ni la motivación necesaria para estar en la cima. Estoy agotada. No tengo más que dar y eso para mí es el éxito. He dado todo lo que tengo”, confiesa Barty.

Se va sin conocer la derrota en 2022 (11/0) y después de disputar su último partido el 29 de enero en la final del Abierto de Australia en la que se coronó ante la estadounidense Daniela Collins. Era la primera tenista local que ganaba el título en 44 años y el anuncio de su adiós ha dejado al país en estado de shock. “Quiero dar las gracias a Ash por inspirar a un país, inspirar a una nación en un momento en que realmente necesitábamos una buena inyección de ánimo”, afirmó Scott Morrison, primer ministro “aussie”.

A Barty siempre le costó mucho dejar Australia y embarcarse en largas giras para disputar torneos. En 2020, cuando estalló la pandemia, no jugó un partido hasta enero del año siguiente. El pasado mes de noviembre anunció su compromiso con el golfista amateur Garry Kissick, lo que muchos interpretaron como un anticipo para el anuncio de su adiós. La victoria en el pasado Open de Australia hizo el resto. Precisamente en la ceremonia de entrega de trofeos en Melbourne, Barty se mostró tal y como es. La mezcla de discreción, humildad y su condición de aborigen la convirtieron definitivamente en la gran referente de su país.

No es la primera vez que Barty se despide del tenis. En 2014, después del Abierto de Estados Unidos, decidió abandonar la raqueta. Fueron dos años en los que se dedicó al cricket, se aficionó al golf y encontró que la vida era mucho más que golpear una pelota. En 2017 sumó su primer título y la explosión llegó en 2019 con el título en Roland Garros y el torneo de Maestras. Ese año se convirtió en la primera jugadora de la historia que acaba como número uno sin estar incluida en el top 10 en el final del ejercicio anterior. La victoria en Wimbledon 2021 fue la culminación del gran sueño de toda su vida. El colofón fue en el Melbourne Park el pasado enero. Su trono ahora queda libre y la lista de candidatas es casi interminable. La polaca Swiatek, la griega Sakkari, la checa Krejcikova, la bielorrusa Sabalenka, la estona Kontaveit y dos españolas. Garbiñe Muguruza y Paula Badosa están entre las aspirantes a suceder a Barty.