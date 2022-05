Madrid aplaude a Djokovic, que se estrena en la Caja Mágica con un triunfo ante Monfils

Al menos hasta que se enfrente a Rafa Nadal o a Carlos Alcaraz, Madrid ama a Djokovic. El serbio fue presentado por los altavoces de la pista Manolo Santana y se llevó un buen aplauso, aunque en la grada aparte de aficionados españoles había mayoría francesa. Eso se notó luego, durante el partido, cuando animaron más a Gael Monfils porque además de su compatriota es un jugador que da espectáculo. Pero no tuvo nada que hacer ante una versión decente del número uno del mundo (6-3 y 6-2), que sigue buscando sensaciones en su año más extraño en el circuito.

A Monfils, que con la edad ha ganado músculo, que es un mazacote de tenista que además parece de goma, se le quiere porque es difícil aburrirse con él. Al segundo punto, casi vuela la cabeza a Djokovic en una subida a la red. Se apartó el serbio y la pelota se marchó fuera, se disculpó el francés y los dos se rieron. Buen rollo. Después, que si una volea con un salto que parecía más de un atleta; una carrera para hacer una contradejada increíble; una pelota lanzada en dirección contraria, a la grada, pero de forma blanda, porque le había superado y ya no podía llegar; una derecha cañón que levantó el “ohhh” de la pista central del Mutua Madrid Open. Es un buen tenista, aparte de un showman, pero Djokovic es mejor. El serbio empezó el partido como cansado, sufriendo un poco con su saque y con las dobles faltas. Entonces llegó la lluvia, se cerró el techo mientras la gente se divertía sacando los móviles como si fuera un concierto, y a partir de ahí todo fue diferente.

La consistencia de Djokovic llegó a una pista que no se le da mal, ya que en ella ha triunfado hasta en tres ocasiones, 2011, 2016 y 2019, siempre sobre tierra batida, y terminó por imponerse con claridad a un rival que no pudo aprovechar ninguna de sus cinco pelotas de rotura, mientras que Nole sacó adelante las tres que tuvo. Cuando hubo que ponerse serio y no fallar, el número uno lo hizo, y por eso continúa en el torneo al menos una ronda más para hacer frente al ganador del partido entre Andy Murray y Denis Shapovalov. Monfils es un jugador que se le da bien: le ha ganado las 18 veces que se han enfrentado. Con este triunfo, se asegura mantener el número uno.

Novak asegura sentir que está en el buen camino de recuperar su tenis. En este 2022 sólo ha podido jugar en Dubái en pista dura y en tierra en Montecarlo (eliminado a la primera por Davidovich); Belgrado, donde llegó a la final y terminó recibiendo un 6-0 de Rublev, y dejando síntomas de estar incluso enfermo, sin energía; y, ahora, Madrid. También podrá ir a Roma y a París. La normalidad absoluta pese al coronavirus en un curso que hasta ahora está siendo de lo más raro para él.