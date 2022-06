Vuelco en la clasificación ATP: Medvedev número uno; Djokovic cae a un puesto en el que hacía cuatro años que no estaba, y más que lo hará...

La clasificación de la ATP se ha actualizado este lunes 13 de junio con cambios importantes, después de una semana extraña. Como el año pasado Roland Garros se retrasó, durante estos últimos siete días se han contabilizado los puntos logrados en el torneo parisino en 2021 más los de 2022. Pero los del curso pasado ya han caducado, por eso Djokovic, que defendía título en la Phillipe Chatrier, pierde 2.000 y cede no sólo el reinado, también el segundo puesto de la lista mundial. El serbio cae a la tercera plaza, una posición que no ocupaba desde octubre de 2018. Nadal se mantiene en el cuarto lugar, pero ya muy cerca del serbio, a 245 puntos: 6.770 de Nole por 6.525 del español. En breve lo va a superar.

Porque Djokovic será el gran perjudicado las próximas semanas. Wimbledon no dejará participar a tenistas rusos y bielorrusos por la guerra en Ucrania y la ATP ha decidido que este año no se contabilizarán puntos en la hierba de Londres. Por tanto, el 11 de julio Novak perderá otros 2.000 sin posibilidad de sumar haga lo que haga en el All England Club, donde ha sido el campeón las tres últimas ediciones. Nadal, como no estuvo en 2021 por lesión, no entrega puntos, aunque tampoco ganará ninguno si finalmente el tratamiento que se ha hecho en su pie izquierdo por la lesión crónica que sufre resulta eficaz. En cualquier caso, son 2.000 puntos que el zurdo recorta al serbio. Las opciones de Rafa de volver al número uno en 2022, siempre pendiente de su pie y de si puede jugar, son importantes porque la temporada pasada estuvo parado desde agosto y por tanto todo sería acumular puntos sin perder ninguno. Pero es verdad que desde hace tiempo Nadal no tiene esa pelea como una prioridad.

Medvedev, el rey

Quien se sitúa en cabeza es Medvedev, pese a perder la final del torneo de Hertogenbosch ante el sorprendente neeerlandés Van Rijthoven, que pasó de no haber ganado ningún partido en ningún torneo ATP a proclamarse campeón eliminando a tenistas como el ruso o Felix Auger-Aliassime. Medvedev llega al uno por segunda vez, aunque la anterior casi, casi fue efímera, de sólo tres semanas entre el 28 de febrero y el 20 de marzo pasados. Ahora estará más tiempo. Como es ruso no podrá ir a Wimbledon, pero como allí no habrá puntos se asegura esa posición de privilegio al menos hasta agosto. Quien más cerca está de él ahora es un tenista que está de baja: Alexander Zverev es por primera vez en su carrera el dos del mundo, pero lo hace desde la camilla de rehabilitación tras tener que ser operado del tobillo después de la espeluznante torcedura que sufrió en las semifinales de Roland Garros ante Nadal.

Casper Ruud, el finalista de Roland Garros 2022, gana otra posición y se coloca quinto, haciendo bajar a Tsitsipas al sexto puesto. Carlos Alcaraz se mantiene en séptimo lugar.

Así está el “top 10″ de la ATP