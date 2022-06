Del positivo de Cilic a la amenaza de contagio a Djokovic

La primera jornada en Wimbledon estuvo marcada en el cuadro masculino por el partidazo que disputaron Alcaraz y Struff y por el positivo por coronavirus de Marin Cilic. El croata, semifinalista en Roland Garros, ha quedado fuera del torneo londinense al dar positivo en covid-19. Eso significa su salida del cuadro y la entrada del portugués Nuno Borges en su lugar. Hasta aquí todo correcto. El problema surge cuando se considera que Cilic entrenó el pasado día 23, cuatro días antes de dar positivo, con Novak Djokovic. La sesión de preparación en la pista central entre los dos balcánicos estuvo marcada por la amistad que hay entre ambos y entre sus respectivos grupos de trabajo. Hubo saludos intensos, abrazos, conversaciones personales... y hay cierto temor a que el serbio pudiera dar positivo en las próximas horas.

Djokovic debutó en el torneo en la primera jornada, como manda la tradición, y lo hizo con una victoria sin complicaciones ante el surcoreano Soonwoo Kwon (6-3, 3-6, 6-3 y 6-4). No es la primera vez que Nole entrega un set en su debut, ya le sucedió en 2021 ante el local Jack Draper. El triunfo de Djokovic supone su vigésimo segunda victoria seguida en Wimbledon. No pierde en Londres desde que se tuvo que retirar en 2017.

Djokovic era optimista después del partido. “No había jugado ningún partido antes, pero esto ya había sucedido otros años y no ha supuesto ningún problema. No hay razones para pensar que no puedo hacerlo de nuevo”, agregó. El de Belgrado, ganador de seis Wimbledon, podría no volver a jugar otro Grand Slam este año, si el Gobierno estadounidense mantiene la prohibición de que entren al país personas sin vacunar contra el covid. “No puedo jugar el US Open ahora mismo. Estoy al tanto, claro, por eso es una motivación extra para hacerlo bien aquí. Tendré que esperar y ver cómo está la cosa. No puedo hacer mucho más, es el Gobierno es el que tiene que decidir”, matizó.