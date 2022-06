Kyrgios la lía en Wimbledon nada más empezar: su terrible insulto a la jueza de silla

Puede que Kyrgios esté empezando a pensar que quien le va a ver no sólo quiere tenis, que tras tantos años y polémicas, el sello Kyrgios exige un ración de espectáculo no necesariamente deportivo. En su primer partido en Wimbledon de este año, no ha tardado en dar al público lo que le pide. Ha debutado frente a Paul Jubb y antes de que acabara el primer set, ya ha tenido un enfrentamiento con una jueza de línea.

Kyrgios dice que lo intenta, que se quiere controlar, pero es que no le sale. Cuando está en la pista, se deja llevar por la pasión, en su caso mal entendida, y si algo le sale mal, busca un culpable a quien echarle la culpa. En su partido de Wimbledon, ante la expectación de la grada, primero se quejó de la hierba: “Por qué es tan lenta? Es hierba, dejad de regarla. Dejad de hacerla tan lenta. No debería haber intercambios sobre hierba. Dejad de ralentizarla, díos mío”, dijo y después discutió con la juez de silla: “¿Ha venido una persona hoy a verte hablar hoy?”, le preguntó a gritos. “No”, se repondió el mismo. “Lo entiendo, pero ¿por qué lo haces? Ninguna persona del estadio ha venido a verte hacer nada. Ni una sola persona. ¿Sabes lo que quiero decir? No tienes ni un fan. Eres una chivata”, dice. Lo que sucedió es que ella había informado de algo que había hecho el jugador australiano.

Fue un show Kyrgios: hizo un saque por abajo, que no salió. Lanzó una pelota por encima del estadio y cuando le anularon un ace, le dijo al juez que se marchara de la pista. Entonces comenzaron los silbidos del público.