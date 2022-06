¿Podrían jugar en Wimbledon Berrettini y Cilic siendo positivos por covid?

El tenista italiano Matteo Berrettini no pudo disputar el torneo de Wimbledon, tras dar positivo en coronavirus pocas horas antes de su debut contra Christian Garín. Marin Cilic, finalista en 2017, iba por la parte del cuadro de Rafael Nadal y también fue baja por enfermedad.

Según informó El Partidazo de COPE, ambos podrían haber jugado el tercer ‘Grand Slam’ de la temporada ya que el torneo deja en manos de los jugadores la decisión de jugar o no a pesar de haber dado positivo.

Feliciano López, tras perder en primera ronda ante Botic Van De Zandschulp, aseguró que “esta medida va acorde a lo que sucede ahora en el mundo”. “Antes del partido he escuchado a un fisioterapeuta de la ATP. No lo sabía y no he prestado atención por desconocimiento. El tema es no poner en riesgo a los demás. No me parece ni bien ni mal. Hay un comité de médicos que marca el protocolo. El torneo no tiene nada que decir. Wimbledon no decide nada, depende del Gobierno británico”, añadió. La tenista Paula Badosa también mostraba ayer u sorpresa por la renuncia de estos jugadores ya que ni siquiera están obligados a hacerse un test y no tendrían por qué haber anunciado su positivo. Algo que, según se ha sabido ahora, ya ocurrió en Roland Garros, donde hubo un pacto para silenciar los caso.

El retiro del italiano, uno de los candidatos a llegar lejos sobre el césped del All England, encendió una alarma en el certamen, que avisó que revisaría el protocolo para evitar un brote masivo. Aunque un par de jugadoras le restaron importancia a la situación y la francesa Alize Cornet fue muy dura con la organización del Grand Slam inglés y reveló que en Roland Garros hubo una “epidemia de casos” y un acuerdo tácito entre jugadores para ocultarlos.

Epidemia silenciada en Roland Garros

“En París hubo una auténtica epidemia de coronavirus, nadie habló de eso. En el vestuario, todo el mundo lo entendió y no dijimos nada. ¡No vamos a ponernos a prueba para meternos en problemas!”, aseguró Cornet.

En este sentido, justificó esa determinación: “Hemos pagado el precio, hemos estado en una burbuja durante un año y medio, nos hemos vacunado todos, está bien. En algún momento, hay que intentar ser un poco coherente en la forma de hacer las cosas. El COVID-19 forma parte de nuestra vida, es así. Algunos jugadores se equivocan de lugar. Creo que catalogar como psicosis estaría realmente fuera de lugar. Hemos comido hasta la saciedad y espero que haya quedado más o menos atrás”.

Sin miedo a que sus declaraciones repercutan en Wimbledon, añadió en que no ve viable que la organización regrese a hacer testeos en Inglaterra. “Espero que tengan la inteligencia de no hacerlo. Ya nos han quitado los puntos. Esto se llevaría los premios”, criticó.

Revisión del protocolo

Wimbledon se llevó a cabo el año pasado bajo importantes protocolos de Covid, pero este año los campeonatos han vuelto a las condiciones normales. No existen protocolos preventivos para los jugadores, y el All England Club sigue la orientación del gobierno del Reino Unido. Tras el reciente brote, el All England Club revisará sus medidas actuales. “Como un evento importante, tenemos y continuamos trabajando en conjunto con la Agencia de Seguridad de Salud Pública del Reino Unido y nuestra autoridad local”, dijo un portavoz del All England Club. “Hemos mantenido operaciones mejoradas de limpieza y desinfección de manos, y ofrecemos apoyo médico completo para cualquier persona que no se sienta bien. Estamos siguiendo la guía del Reino Unido sobre la evaluación y el aislamiento de cualquier posible enfermedad infecciosa. Nuestro equipo médico de jugadores también continúa usando máscaras faciales para cualquier consulta”.