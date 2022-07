La predicción del entrenador de Djokovic sobre los Grand Slams de Nole, Nadal y Federer

Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer son los tres tenistas que más Grand Slams han ganado en toda la historia en categoría masculina. Con sus triunfos este año en el Open de Australia y Roland Garros, Nadal elevó su número de triunfos hasta 22, mientras que la victoria en Wimbledon permitió a Djokovic situarse con 21 grandes. Con 20 está Roger Federer, que a causa de sus problemas físicos no juega desde que lo hiciera en Wimbledon en 2021. Estas cifras no son una sorpresa para Goran Ivanisevic, el extenista croata convertido ahora en entrenador de Nole.

“Incluso antes de convertirme en el entrenador de Djokovic, dije que ambos acabarían ganando más que Federer. Si están sanos, no hay límite. Creo que ambos seguirán ganando”, aseguró Ivanisevic a la agencia de noticias croata HINA. Estas declaraciones llegan después de que el entrenador serbio Bogdan Obradovic manifestara que Djokovic tiene el “deseo de llegar al número 30 de Grand Slams”. “Hablé con Djokovic cuando tenía nueve años, la primera vez que nos vimos. Sin embargo, cuando cumplió trece años, empezamos a trabajar juntos. Llevamos 18 años colaborando, que es un periodo muy largo. Cada vez repetía su deseo de llegar al número 30 de Grand Slams. Esto es lo que quiere Novak. Jugará los próximos cinco años y tendrá la oportunidad de alcanzar este hito. Ya veremos”, dijo Obradovic.

El último Grand Slam del año será el US Open, que comenzará el próximo 29 de agosto y en el que Nadal tendrá la ocasión de ampliar su distancia respecto a Djokovic y Federer. El suizo no lo jugará por lesión y el serbio tampoco podrá disputarlo al no estar vacunado contra la covid-19, lo que le impide entrar en Estados Unidos.

Pese a todo, Djokovic se ha inscrito en el US Open, lo que provocó una contundente respuesta de la organización del torneo, que dejó muy clara su posición respecto a sus posibilidades de jugar. “De acuerdo con el libro de reglas de Grand Slam de la ITF (Federación Internacional de Tenis), todos los jugadores elegibles se inscriben automáticamente en los cuadros principales de individuales masculino y femenino según la clasificación 42 días antes del primer lunes del torneo. El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados”, expresó la organización.