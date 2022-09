Nick Kyrgios se ha convertido en uno de los jugadores más sólidos del circuito en el segundo tramo de la temporada y lo ratificó ante Benjamin Bonzi para alcanzar la tercera ronda del US Open. El australiano se impuso en cuatro sets (7-6, 6-4, 4-6 y 6-4) al francés y ahora se medirá con el estadounidense Jeffrey John Wolf.

Kyrgios volvió a mostrarse muy sincero en la conferencia de prensa posterior al partido. “Ha sido uno de esos días en los que el objetivo es sobrevivir. Estoy relativamente contento con mi estado de forma, pero en cierto modo es estresante, porque ahora en cada partido que juego espero de mí mismo hacerlo muy bien y tener una actuación casi perfecta es algo que no es realista en este deporte”, reveló. Y siguió con su particular confesión: “En este momento no quiero defraudar a nadie porque siento que represento a mucha gente. Sé todo el trabajo que hace mi equipo y toda la gente que me apoya. Me acuerdo de estar aquí, hace tres o cuatro años, y me sentía fatal porque no podía superar mis expectativas, no era capaz de ganar. Ahora estoy aquí y siento que jamás he tenido tanta presión sobre mí. Sé que soy capaz de llegar a una final de Grand Slam y quiero volver a hacerlo. Quiero que mi equipo esté ahí conmigo y quiero que lo hagamos juntos. Soy un perfeccionista dentro de la pista. Siento que puedo jugar cuatro o cinco buenos puntos, pero al siguiente volverme loco”.

El australiano recordó lo que ha significado para él alcanzar la final de Wimbledon donde cayó ante Djokovic: “Quería reinventarme a mí mismo a nivel tenístico, volver a la élite de este deporte, a la que sé que pertenezco. Wimbledon fue un punto de inflexión a nivel mental. Si hubiera ganado la final, no sé donde estaría mi motivación ahora mismo. Perder y tenerlo tan cerca me resultó difícil de digerir. Tras ganar Washington y tantos partidos creía que quizás la presión que tengo se disiparía, pero no. Ahora cada día controlo lo que como, intento dormir bien y afronto cada sesión de entrenamiento con buena predisposición. Sinceramente, casi que no sé quién soy, éste no soy yo. Es difícil, intento encontrar un equilibrio en todo lo referente a mi vida. Siento que ahora me comporto como un profesional. Nunca pensé que la final de Wimbledon me haría ser así. Creí que iba a tener el efecto contrario, me haría relajarme más, tomármelo con más calma. Pero no, es estresante”.

Daniil Medvedev avanzó con paso firme a la tercera ronda en Nueva York al imponerse por 6-2, 7-5 y 6-3 al francés Arthur Rinderknech. EL ruso, número uno del ránking ATP y vigente campeón del torneo, necesitó dos horas y trece minutos para tumbar a Rienderknech, número 58 del mundo, en el primer enfrentamiento entre ambos. Medvedev, campeón este año en Los Cabos, lleva dos victorias en tres sets en Nueva York y 20 en sus últimos 22 partidos en Flushing Meadows, tras estrenarse con un 6-2, 6-4 y 6-0 ante el estadounidense Stefan Kozlov. En la tercera ronda, se verá las caras con el chino Yibing Wu, número 174 del ránking mundial, el primer jugador de su país capaz de ganar al menos un partido en un Grande. El ruso es claro favorito, pero tiene en el horizonte un posible cruce en octavos con el australiano Nick Kyrgios, que le superó en la primera ronda del Masters 1.000 de Montreal.