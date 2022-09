Alcaraz abruma a Coria camino de la tercera ronda

Tiene Alcaraz un estilo de tenis que encuentra en el ambiente de la Arthur Ashe su escenario ideal y eso que los organizadores del torneo no le han colocado todavía en el turno de noche. El bullicio durante el día no es el mismo, pero sigue siendo incomparable con casi todas las pistas del mundo y el juego de Carlitos no hace más que alimentar ese barullo que mezcla con naturalidad mojitos, nachos, gins y tenis. Alcaraz ya está en tercera ronda después de deshacerse con autoridad de Federico Coria (6-2, 6-1 y 7-5 en dos horas y diez minutos). El hermano de Guillermo fue un rival mucho menos rocoso que su compatriota Sebastián Báez. Al murciano le espera el fin de semana el estadounidense Jenson Brooksby, número 43 del mundo con 21 años, que se deshizo en tres sets del croata Coric, campeón del Masters 1.000 de Cincinatti, por (6-4, 7-6 y 6-1).

Noticias relacionadas Tenis. El último récord de Carlos Alcaraz en pleno US Open

La victoria número 46 de Alcaraz en 2022 tuvo una autoridad que es un aviso para todo el cuadro. Después de inventarse un globo perfecto en el quinto juego y consumar la tercera oportunidad de break que tuvo, el duelo siempre fue en la misma dirección. En el siguiente juego fue capaz de salvar tres bolas de ruptura y cuando aparcó la irregularidad Coria dejó de ser un problema. Fueron cuatro juegos seguidos para apuntarse la primera manga. Con el colmillo afilado no dejó levantarse al argentino. Coria, salvo un ataque de dignidad en el tercer set, no le hizo ni cosquillas.

Albert Ramos no pudo seguir el ejemplo de Alcaraz y cayó ante el croata Marin Cilic en tres sets (6-3, 7-6 y 6-3).

Serena, otra vez protagonista

La quinta jornada del torneo volverá a tener como protagonista a Serena Williams. La estadounidense, después de tumbar a Anett Kontaveit en un duelo memorable, regresará a la Arthur Ashe en el primer turno de la sesión de noche. A partir de la 01:00 (Eurosport) de la madrugada del sábado se medirá con la australiana Alja Tomljanovic en el que puede ser su último partido como profesional.

Quien disputó su último partido al menos en esta edición del US Open fue Badosa. Paula ya no se sintió cómoda en primera ronda y en su siguiente desafío cayó ante la croata Martic. La española se impuso en el tie-break del primer set, pero luego sólo fue capaz de sumar tres juegos más (6-7, 6-1 y 6-2) en dos horas y seis minutos.