“El acondicionado que ponen es una locura. Si te relajas unos minutos, enfermas”

Daniil Medvedev dejará de ser el número uno cuando termine el Us Open y es Rafa Nadal el mejor situado para superarle. La derrota contra Kyrgios en los octavos del torneo le deja fuera de la carrera. “Nick ha jugado muy bien, todo estuvo bastante parejo hasta el tercer set, luego ya me superó un poco. Físicamente comencé a sentirme un poco peor, eso fue la clave, de repente empecé a notarme muy cansado”, aseguró después de ser derrotado por el increíble tenista australiano. Kyrgios está demostrando un nivel excelente y al ruso le ha tomado la medida venciéndole en cinco de sus seis enfrentamientos. Empieza a ser una pesadilla. “En Montreal creo que ya jugó muy bien, fue un partido de nivel alto, hoy mostró su nivel habitual. Tiene un juego un poco diferente, es como un molinillo, pero siempre puede recuperarse. Es difícil enfrentarle, tiene un saque increíble, pero si te plantas bien en la línea de fondo sabes que tienes cierta ventaja”, explicaba Medvedev.

Kyrgios fue una de las razones de su derrota, pero también dio otra más que peculiar: “Es una pena pero es la verdad, hoy estaba un poco enfermo y creo que es por el aire acondicionado que ponen aquí, es una locura”, continuaba el ruso. El año pasado ya me pasó en Cincinnati, aunque acabó siendo algo positivo, ya que no es normal enfermar dos veces en un periodo de 2-3 semanas. Pero aquí no puede cubrirme: en el vestuario hay 20°C. Vas a la ducha, sudas y vuelves. Si te relajas unos minutos, enfermas. Hoy me dolía la garganta”, exponía el ruso para buscar una explicación a su derrota. Aunque fue muy caballeroso: “Al mismo tiempo, no quiero que suena a excusa en absoluto porque Nick jugó muy bien, ya me ganó en Montréal y allí no estaba enfermo. Cuando juegas contra Nick sabes que será un desafío complicado, pero incluso en el cuarto tuve una pequeña oportunidad. No creo que haya tenido un partido tan malo al resto”, decía. Porque el australiano ahora es favorito para todo: Si juega así hasta el final del torneo, tiene todas las posibilidades de ganarlo, aunque tendrá oponentes duros, por lo que no es seguro”, predijo su rival derrotado. Le respeta mucho: “No me distraen, especialmente hoy, creo que no hizo ninguna. Como dije hace dos días, siento que ambos nos respetamos mucho. Cualquier partido entre nosotros puede ser diferente, ambos entramos muy entusiasmados a pista, hasta que algún día nos volvamos locos y ya no hablemos más.

Además, aseguró que perder el número uno duele, pero que no se va a fustigar sobre eso: “Eso sí, tampoco voy a irme a llorar a la habitación, aunque estoy decepcionado. Durante unos días estaré triste, mirando mi teléfono y mi ordenador portátil, quizá viendo alguna serie. Pero no fue esto lo primero que se me pasó por la cabeza tras finalizar el encuentro: ‘Oh, maldición, ya no soy número uno’.