La confesión más sincera y rotunda de Kyrgios sobre por qué juega al tenis: “Es un infierno...”

El tenista australiano es por méritos propios el “enfant terrible” del tenis mundial y cada torneo es un suma y sigue en su camino hacia la locura. No hay partido en el que Nick Kyrgios no tenga algo por lo que protestar o llamar la atención. Tras tantos años de polémicas, el sello Kyrgios exige ya en cada torneo una ración de espectáculo no necesariamente deportivo. Su carrera esta repleta de “locuras” dentro y fuera de la pista.

Llegó al último Grand Slam del año como uno de los favoritos tras una temporada casi impecable, y cuando todo parecía que iba bien, el australiano finalizó su andadura en el US Open destrozando dos raquetas seguidas tras caer derrotado ante Khachanov. Tras este incidente decidió tomarse un descanso y recuperarse física y mentalmente. Ahora ha vuelto con fuerza a Tokio donde pelea por todo y donde se ha sincerado ante los medios.

Semifinales en Tokio

Tras meterse en cuartos de final del ATP 500 Tokio 2022, el díscolo jugador de Canberra reflexionó sobre el tenis o la importancia de combinar ambas disciplinas (dobles e individual) y la oportunidad que tiene de obtener un billete para las Nitto ATP Finals 2022... O dos. Y es que en dobles, junto a Kokkinakis, lo tiene muy cerca, ya han alcanzado un puesto en las semifinales tras vencer en los cuartos de final en una hora y veintidós minutos por 7-5 y 6-4 a los jugadores españoles Pedro Martinez y Bernabe Zapata Miralles. Y por supuesto, volvió a ‘soltar’ unas declaraciones muy típicas del Kyrgios al que estamos acostumbrados.

Estoy aquí por dinero

Pese a una temporada bastante aceptable, el tenista admite que su principal motivación para saltar a la pista no es precisamente deportiva. “El tenis puede ser tan estresante en individuales... A veces es un infierno. Hay que hacer un esfuerzo agotador durante mucho tiempo por mantener la seriedad y concentración, tienes una responsabilidad muy alta en la cancha”. “Quiero competir bien en individuales y dobles, porque estoy aquí para ganar dinero, esto es mi trabajo y por eso disputo ambas modalidades”, comentó el tenista australiano.

Hace poco más de un mes, en el US Open ya sorprendió con unas declaraciones sobre los que suponía para él perder un partido. Y es que las derrotas no son un gran trauma para Kyrgios, o al menos así lo manifestó el tenista: “Una gran parte de mí solo quiere que termine el US Open para poder irme a casa. Es solo otro partido de tenis para mí. Gane o pierda, siempre será lo mismo para mí. Para mí, si gano, es más dinero y otro gran resultado. Y si pierdo, puedo irme a casa”.