El sorprendente motivo por el que Kyrgios “regala” algunos partidos

El tenista australiano Nick Kyrgios ha vuelto a sorprender con unas declaraciones en las que desveló el sorprendente motivo por el que no se esfuerza lo suficiente y “regala” algunos partidos. También reconoció que cuando es eliminado en un torneo siente una especie de liberación: “Puedo irme a casa”.

Kyrgios aseguró que las derrotas del equipo de la NBA Boston Celtics le afectan profundamente y eso hace que luego él no dé el máximo en sus partidos y que no se esfuerce lo suficiente. “Literalmente he regalado partidos debido a las derrotas de los Celtics en prórrogas o algo así. Si alguien juega conmigo y sabe que los Celtics perdieron, esa es su oportunidad de ganarme. Es la mejor oportunidad para ganarme sin duda”, declaró el australiano.

Las derrotas no suponen un gran trauma para Kyrgios, o al menos así lo manifestó el tenista: “Una gran parte de mí solo quiere que termine el US Open para poder irme a casa. Es solo otro partido de tenis para mí. Gane o pierda, siempre será lo mismo para mí. Para mí, si gano, es más dinero y otro gran resultado. Y si pierdo, puedo irme a casa”.

Kyrgios también habló del acoso que sufrió de niño a causa de su sobrepeso. “Era un niño con sobrepeso. Muchos entrenadores y profesores me decían que no iba a ser bueno. He lidiado con las mismas críticas en toda Australia, con el racismo, con todo. Todavía tengo un gran resentimiento dentro de mí. Ahora ya no me escuece, pero no lo olvido. Así que, ahora que estoy en la cima no dejaré que lo olviden. Sólo necesito canalizarlo de la manera correcta. Tengo la piel gruesa, porque trato con mucho”, aseguró el australiano.

El tenista se quejó igualmente del trato que le dan en su país: “En cuando a los grandes del tenis australiano, no siempre han sido los más amables conmigo personalmente. No siempre me han apoyado. No me han apoyado en esas dos semanas de Wimbledon. Es difícil leer las cosas que dicen sobre mí. Es raro que tengan como una especie de obsesión enfermiza con destrozarme por alguna razón. No sé si no les gusto o tienen miedo. No sé lo que es, pero apesta”.

Actual número 25 del ranking mundial, Kyrgios se enfrenta este lunes a su compatriota Thanasi Kokkinakis, 70 en la clasificación ATP, en la primera ronda del US Open, último Grand Slam del año y para el que ha señalado como favorito al español Carlos Alcaraz.