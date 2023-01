Paula Badosa se retiró del torneo de Adelaida 2 antes de disputar su semifinal con la rusa Daria Kasatkina debido a una lesión muscular en la pierna izquierda. “Estoy muy decepcionada porque me hacía mucha ilusión jugar”, comentó Badosa, que em cuartos vivió un agónico partido de dos horas y media con la brasileña Beatriz Haddad Maia. “Fue un choque muy duro, especialmente en lo físico, y noté molestias en en el abductor”.

Con el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, a tres días de su comienzo, Paula Badosa decidió no arriesgar. “Hoy estaba algo peor, así que pensé que Melbourne está ahí mismo. Espero poder recuperarme”, aseguró.

Un año después de ganar su último título, en Sídney, Badosa había recuperado las sensaciones en los tres partidos que había ganado en Adelaida para alcanzar las semifinales. “Estaba jugando muy bien, a un alto nivel. Mentalmente también me encontraba bien. Eso me ayuda a aumentar mi confianza ante los próximos torneos”, apuntó.

Daria Kasatkina, quinta cabeza de serie, disputará la final con la suiza Belinda Bencic, octava, que logró el pase del mismo modo que la rusa, con la retirada de su rival. La también rusa Veronika Kudermetova no se presentó a jugar a causa de una lesión en la cadera izquierda. La cercanía del Open de Australia obliga a extremar las cautelas.

Garbiñe se reivindica

Garbiñe Muguruza, que no gana un partido desde hace cuatro meses, aseguró en la conferencia de prensa previa al arranque del Abierto de Australia que es buena en volver de repente cuando no parte como favorita. “A veces el ir de favorita no ayuda porque mucha gente espera mucho de ti y tú tienes esa presión. No creo que sea favorita, pero tengo muchas opciones de seguir avanzando en el torneo”, añadió la finalista en la edición de 2020 que comenzará su andadura el martes 17 ante la belga Elise Mertens (26).

La tenista nacida en Caracas (Venezuela) agregó que las sensaciones antes del Grand Slam “son agridulces” porque no ha podido acumular muchos partidos de preparación a pesar de que tenísticamente se encuentra bien. “La competición no está acabando de encajar, me han faltado partidos, pero me veo bien. Por experiencia puede pasar que haga un buen torneo”, relató.

Muguruza, que cayó en segunda ronda ante la gala Alize Cornet en la edición pasada, mencionó los nombres de la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Jessica Pegula como grandes candidatas al título. “Iga ganó mucho durante la temporada pasada y eso es muy difícil, mientras que Pegula ha jugado muy bien durante la United Cup”, concluyó Garbiñe.