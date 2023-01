Hace tres años Garbiñe Muguruza fue finalista en Melbourne. Sólo la estadounidense Sofia Kenin, actual número 143 de la WTA, pudo con ella en tres sets. A ediciones como aquella se agarra la española en un punto desconcertante de su carrera. No gana un partido desde que lo hiciera en la primera ronda de Tokio allá por la tercera semana de septiembre cuando todavía no había cumplido 29 años. «A veces el ir de favorita no ayuda porque mucha gente espera mucho de ti y tú tienes esa presión. No creo que sea favorita, pero tengo muchas opciones de seguir avanzando en el torneo», lanza con optimismo desde Australia después de haber añadido otro par de derrotas antes del primer Grande del curso.

Tokio, San Diego y Adelaida, en dos ocasiones, son los últimos torneos en los que ha competido. Cuatro derrotas ante jugadoras con mejor ranking que ella y es que Garbiñe, ganadora de dos Grandes y ex número uno del mundo, es ahora la 58 de la WTA, una posición en la que no estaba desde hace diez años. «En competición no he acabado de encajar, me han faltado partidos, pero me veo bien. Por experiencia puede pasar que haga un buen torneo», asegura. El primer tramo del partido ante Bianca Andreescu, que dominaba por 6-0 y 5-2 y que terminó perdiendo, es la referencia para pensar en ir más allá de la primera semana y toparse con Halep en cuarta ronda. El primer reto, la madrugada del martes, será la belga Elise Mertens (26).

La que se ha visto obligada a renunciar a última hora ha sido Paula Badosa. Llegaba como número 11 del mundo y con buenas sensaciones pese a la retirada por problemas musculares antes de la semifinal ante Kasatkina en Adelaida 2. La cautela estaba más que justificada. Las molestias en el abductor a tres días del desafío australiano la han borrado del torneo. «Malas noticias. Durante el partido de cuartos de Adelaida me hice daño y después de los resultados de las pruebas voy a tener que estar varias semanas parada. Triste por perderme un torneo donde venía con mucha ilusión y ganas», dice Badosa. Una pena.