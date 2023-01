Roberto Bautista es el primer español clasificado para la tercera ronda del Abierto de Australia después de superar al estadounidense Brandon Holt por 4-6, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2. El cabeza de serie número 24 del torneo sufrió para superar a un rival que se llevó los dos primeros sets y ahora se medirá con el ganador del choque entre el británico Andy Murray y el local Thanasi Kokkinakis.

Es la tercera ocasión que Bautista remonta dos sets en contra. El castellonense lo logró ante Benoit Paire en Wimbledon hace ocho años y frente al belga David Goffin en el Abierto de Estados Unidos de 2015.

La jornada no fue tan positiva para Pablo Carreño. El asturiano vivió un partido dramático ante el francés Benjamin Bonzi. Carreño ganó los dos primeros sets, pero cedió el desempate del tercero y desapareció en el cuarto. Después de más de cuatro horas de partido, el desenlace llegó en el super tie-break. Bonzi se adelantó 4-1 y Carreño fue siempre a remolque para terminar cayendo por 4-6, 4-6, 7-6 (7/5), 6-1 y 7-6 (10/4).

También se despidió de Melbourne Alejandro Davidovich. El malagueño, cabeza de serie número 30, cayó eliminado ante el estadounidense Tommy Paul por un ajustado 6-2, 2-6, 6-7 (4/7), 6-3 y 6-4 después de casi cuatro horas de pelea. El malagueño no logro superar su mejor registro en Melbourne. Paul, que el curso pasado fue cuartofinalista en Canadá y París-Berçy, se medirá ahora con su compatriota Jenson Brooksby. El saque (18 aces) y los golpes ganadores (54) fueron demasiado para Davidovich.

La jornada también deparó la eliminación de dos aspirantes Taylor Fritz y Alexander Zverev. Fritz no pudo con el australiano Alexei Popyrin. El número 113 del mundo se impuso por 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) y 6-2. Zverev, que llegaba al torneo prácticamente sin disputar partido alguno desde el pasado mes de junio se despidió ante el estadounidense Michael Mmoh. El 107 del ranking y repescado de la fase previa ganó con relativa facilidad por 6-7 (1/7), 6-4, 6-3 y 6-2.

Parrizas, a tercera ronda

Nuria Párrizas ratificó las buenas sensaciones de su primer partido ante la brasileña Beatriz Haddad y barrió a la rusa Anastasia Potapova por 6-3 y 6-2. Párrizas se suma a Cristina Bucsa como las únicas españolas en la tercera ronda del torneo. Su siguiente rival será la croata Donna Vekic. La granadina de 31 años desquició a la joven Potapova de 21 años después de cometer tan sólo once errores no forzados que contrastaron con los 30 de la rusa.

Las dos españolas en tercera ronda son poco menos que dos tenistas casi anónimas en el circuito. Y así lo ratificó Párrizas en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante la rusa: “Yo entiendo que obviamente las jóvenes promesas acaparen las miradas, pero yo sólo tengo que demostrarme cosas a mí y a mi equipo. Estoy muy feliz poniendo en práctica lo que trabajo”. “Al final saqué un buen partido. Ayer hacía frío, aire y lluvia, mientras que hoy era sol y sombra. Es más saber adaptarse que otra cosa. Estar fuerte de cabeza es lo que más me ha ayudado”, apuntó la andaluza.

“Sinceramente ahora me siento una jugadora completamente diferente. Te diría que he aprendido de mis errores y probado lo que me va bien y lo que no. No te diré exactamente qué es lo que he cambiado porque no quiero dar muchas pistas, pero sí que es verdad que el cambio me ha ayudado a ser mejor profesional”, afirmó al ser preguntada sobre los aspectos en los que ha cambiado desde aquella derrota en tercera ronda frente a la estadounidense Jessica Pegula en la pasada edición.